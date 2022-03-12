特首林鄭月娥幾乎每天都主持疫情記者會，於是乎，市民又可以見識到高官龍門任搬的高深造詣。港府明明講過只要全港疫苗接種率達到九成便能重新讓受限制的商戶正常復業，林鄭昨日卻斬釘截鐵表示，即使全港疫苗接種率達標後都未必會放寬社交距離措施，要綜合性考慮，「目前未去到呢個階段」云云。

聽完林鄭之言，筆者又想起港府將髮型屋納入表列處所後，一直被禁營業至下月20日。詎料突然獲得皇恩浩蕩，准許在剛過去的周四（10日）重新開檔。那麼，究竟林鄭所謂的綜合考慮是甚麼呢？為何髮型屋忽然又可以「去到呢個階段」呢？

有眼利的網民發現了關鍵一點，林鄭於9號出來見記者的時候，頂着一頭微亂蓬鬆短髮，頭頂髮根更顯見斑白，整個人看起來十分蒼老憔悴。惟事隔一日，10號的記者會她便換上一頭貼服短髮，頭頂的白髮離奇消失。啊，人們終於恍然大悟，原來髮型屋之所以獲准提早復業，是林鄭的頭髮已到了不得不修剪染燙的階段了。筆者早在上月24日已寫了「關髮型屋 擾民離地」的文章，直斥港府「應做不做，不應做偏要做」。髮型屋屬生活「必需品」，皆因每個人的頭髮都會自然生長，需要定期修剪，港府應限制進入髮型屋的人數或逗留時間，而不應一刀切勒令關門。現在林鄭終於知自己的白髮是會自然生長的，於是匆匆解除禁令。惟對於港府朝令夕改，她至今沒有解釋半句，髮型屋一些技術員則早已趁空檔轉工或「炒散」，以致突然獲准重開，一鑊翹起不少人。再次印證港府應做不做，不應做偏要做的「真理」。

當然，阿姐大發慈悲，市民不要問，只要接受就好。至於其他苦待復業無果的表列處所，依然只有一個恨字。