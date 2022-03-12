新冠變種病毒Omicron大爆發，香港已經舉手投降，如今只能待疫情高峰過後，再設法收拾殘局。香港之後，疫情的下一波可能輪到中國內地，同胞們務必未雨綢繆。

若然把無症狀感染個案也計及，內地單日的確診宗數已經突破一千，處於危險邊緣。很多人批評香港在外防病毒輸入的工作上做得不好，才導致Omicron肆虐。公道地說，特區政府做事溫吞，欠缺先見之明，這固然是事實，但Omicron的傳播力委實厲害，愚見以為，任何地方最終都擋它不了，久守必失，各地的衞生部門須早為之計。

自從Omicron流布以來，內地久久未能將個案「清零」，感染宗數還不斷攀升。吸收香港經驗，內地部門一定要緊盯着疫情發展，必要時應動員80歲以上人士，加快接種疫苗。

如無必要，沒有人希望在體內注入一種發展只有兩年時間的疫苗，但形勢比人強，若然別無他法，也只能顧及眼前的防疫工作為先。農曆新年期間，我致電內地，向5位年過80歲的親友拜年，當中沒有一位曾接種疫苗。

我還是那句老話，可以不打針，固然是不打好，但Omicron一役，香港不少老人家已付出血的教訓，因本地接種率低才導致死者纍纍。前車可鑑，內地的防疫部門，絕不能輕忽視之。

香港的醫學專家說，國產疫苗發揮效力的時間較慢，要打滿兩針，再隔14天，才能達到防禦重症的七成效力。若然當真如是，一位老人家由今天起打第一針，也得30多天後才能有足夠保護力。以香港第5波疫情為例，30多天時間，足以由原本的零星個案，發展到遍地開花。Omicron的威力，任何人都不能小覷。