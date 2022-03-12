近日網上流傳影片，指伊利沙伯醫院有急症室顧問醫生在一個員工大會上，談到急症室醫護人員近月「捱得好辛苦」，突然激動抽泣，旁人見狀拍肩膀安慰。一將無能，累死三軍，在港官抗疫瞎指揮的荒唐領導下，流淚的又豈止醫護。

公立醫院手忙腳亂，無論照顧病人還是處理屍體皆倒瀉籮蟹，歸根究柢，與醫管局將未完全康復的染疫長者送回院舍的做法脫不了關係。有院友家屬向傳媒哭訴，病毒在院舍內蔓延，長者被迫困獸鬥，父親最終染疫身亡。這一幕特殊操作，與港官數月前放任國泰機組人員免檢疫，將變種病毒Omicron帶入香港社區，究竟有甚麼分別？分別就是未完全康復的染疫長者肯定帶有病毒，而院舍亦比社區更加封閉，人口密度更高，更加無處可逃。

醫管局將未完全康復的長者踢回院舍，結果導致更多院友加入染疫大軍，有院舍職員稱，呼叫救護車欲將染病院友送院，等了良久也未獲安排，只能自行將其送院，類似情況不是孤例，單是早前短短兩星期已有近萬院友染疫，染疫長者到頭來倒灌公立醫院，加上其他非院友病者，前線醫護有甚麼方法不做到喊？由此可見，將未完全康復的長者送回院舍，既損長者又不利醫護，堪稱廢招中的廢招。

有在隔離病房工作的醫護上網訴苦，着醫管局高層「張開眼睛」，看看前線醫護的辛酸。很可惜，從醫管局高層近日受訪表示，今輪疫情病人突然大幅增加，又有逾11,000名員工染疫，讓醫療系統壓力非常大，可見有人仍是知其然而不知其所以然，對自己就是問題的癥結所在渾然無覺，這又怎能有效解決問題呢？

領導能力並非取決於太平盛世，惟香港始終不脫時代呼喚着巨人，上台的都是侏儒之戲軌。