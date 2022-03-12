本港逾八成安老院舍有院友和工友染疫，是第5波疫情的超重災區。政府早前已重新啟用亞博2號館，以接收確診院舍長者，惟頻頻出現失聯狀況，長者猶如進入黑洞，家屬非常憂心。

筆者連日收到不少求助個案，有長者到亞博隔離超過20日，過程沒有洗澡與落地機會，不久就完全與家人失聯，人找不到，過了檢疫期又遲遲收不到消息放人。鑑於到公院或亞博隔離或「有入無出」，有安老院舍寧願在舍內劃分隔離區，用屏風或簾分隔確診的長者與非確診長者，容易造成傳染，不少員工亦染疫，院舍人手非常緊張。把確診長者留在院舍照顧，只會令更多長者因感染而病危，政府必須立即安排確診長者到隔離設施集中診治，並安排足夠人手照顧長者。

港府日前終於決定對部分院舍進行閉環管理，惟指定的酒店與院舍距離甚遠，在院舍人手嚴重不足下，即使有專車接送，也廢時失事。

歸根究柢，解決人手不足是當務之急。勞福局早前宣布，有時限地放寬「補充勞工計劃」規定，但遠水不能救近火，加上勞工大多被調撥到暫託中心、社區隔離設施或檢疫中心，未能紓緩院舍人手短缺。政府應拆牆鬆綁，減省院舍聘請內地護老員的申請程序，彈性處理解燃眉之急。筆者建議政府邀請內地醫護團隊來港分管方艙醫院，以解決有硬件但人手嚴重不足的問題。

政府雖表示已提供資助讓院舍購買防疫物資，但院舍人手非常短缺，日日都疲於奔命，哪有時間去做採購？況且現時藥物及防疫物資嚴重短缺，有錢亦未必能買到。政府有責任保護長者，應立即分發足夠藥物及抗疫物資給有需要的院舍，解決上述問題。