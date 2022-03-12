3月9日上午，特首林鄭月娥終於戴上口罩舉行記者會。有讀者即跟我說，林鄭接納了我的意見戴番口罩喎。事緣筆者於上月27日在本欄發表《有緊急法但沒戰時狀態》，公開向當局提出6項急需解決的抗疫瓶頸，當中第一項便是促請特首以身作則戴口罩。10天後，她重新戴上口罩主持記者會，無論是否是接納了筆者的意見，畢竟這才是一個領袖負責任的行為，更應帶頭模範執行公共衞生要求。作為特首，「覺今是而昨非」總是給公眾一個正面的作用，特首戴口罩不是這次記者會的內容，卻成為傳媒報道的重點新聞，可見政治領袖的言行舉止是那麼重要的。

其實，這次記者會最重要的公布內容是林鄭宣布，由即日開始除每周二行政會議前見傳媒外，每天上午都會就疫情舉行記者會，直至戰勝疫情為止。而每天下午的衞生防護中心和醫管局就他們負責範疇的記者會則如常舉行，全港市民由該日開始便可聽特首林鄭疫情「天天講」了。

特首疫情「天天講」的安排，究竟是否得當，值得商榷，最少犯了公共行政管理學、傳播學、領袖學兩個共通的大忌。其一，為政不在多言，言多必失，不如悶聲發大財。一如就在這次記者會上林鄭都自打嘴巴為「全民強檢」是否進行解畫，意謂是否舉行「全民強檢」不是因特首過去怎麼說，便是自打嘴巴的現眼報了，簡直就是講多錯多的現場示範。其二，一言九鼎，從來是一個好的政治家或一個好的政治領袖應有的權威領導作風。言而有信，言而有物；言出必行，行則必果，領袖的話才有號召力、感召力。

特首疫情「天天講」的笨招不知是哪位沒智慧的政治化妝師的傑作，就等待林鄭禍從口出。