緊急警示：強烈反對確診5,000蚊恩恤現金津貼條件苛刻，尤其未住公院不符資格！各位！港府日前首次動用「緊急警示系統」，所為何事？原來只不過為提醒非新冠確診者切勿前往伊利沙伯醫院求診，惹起社會爭議。

有議員質疑理據，盼當局釐清發放準則！有市民失驚無神收到訊息時感到恐慌，甚至覺得係「狼來了」！林鄭就力撐緊急警示有其必要。嗱！究竟有冇必要定係「烽火戲諸侯」，睇怕各有各話，好難有共識。

呢，老朽就站在市民角度，深感政府對確診新冠肺炎市民申請5,000蚊恩恤現金津貼，條件苛刻，應該發出「緊急警示」。點解咁講，皆因呢個政府未能急市民所急，未能體察基層市民生活於水深火熱之中嘅無助！阿哥，港府前年11月推出呢個計劃，原意係援助因確診而「手停口停」嘅患者，惟申請資格嘅其中一項，係必須在公立醫院留院治療新冠肺炎而面對經濟困難！

阿哥，庸官推行政策經常被炮轟堅離地，此又一實例！依家疫情係核爆式災難，公立醫院系統已然崩潰，而海量嘅中招者在家隔離抗疫，唔少打散工嘅基層手停口停，想申請呢5,000蚊現金津貼救命錢，卻因未能在公立醫院留院治療而不符合資格！喂！依家新冠確診者破60萬，個個想入公院，有可能嗎？難怪僅千人獲批，難過中六合彩。

中招市民怒問庸官「係甩漏定唔想畀？」有勞工團體亦指，當局冇按現實情況更新審批資格，例如入住隔離中心、使用快測平台，應合審批申請。政府窮得只剩下錢，欠的只係醒悟與安民決心。廢官仲表明現時冇計劃調整申請資格，誠可怒也！民間對呢個冇靈魂政府，不是應啟動「緊急警示」嗎？