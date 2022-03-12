第5波新冠肺炎疫情持續爆發，安老院舍是重災區，院舍的長者紛紛染疫，處境危險，隨時可能喪失生命。第5波疫情下，截至3月8日，全港累計690間安老院舍爆疫，佔全港安老院舍的86.9%，當中69%院舍有10宗或以上個案，累計已有約16,200名院友、4,470名員工染疫。另有230間殘疾人士院舍有疫情，佔全港總數的68.7%，當中66%有10宗或以上個案，累計4,800名院友、1,710名員工染疫。而至今累計死亡人數約3,000人，整體死亡率0.49%，60歲或以上患者佔95%，80歲或以上患者佔69%。

為甚麼院舍會成為重災區？筆者歸納實際情況，分析如下：一、院舍的院友分別為長者或殘疾人士，很多是身體欠佳，需要特別照顧。二、長期以來，院舍都出現人手不足的情況，第5波疫情持續爆發，院舍的人手根本應接不暇。三、欠缺隔離設施和物資。四、全部院舍都表示有院友確診，無法盡快隔離感染院友。五、輕症確診長者被公立醫院送回院舍原址隔離，有些病情較嚴重長者未完全康復便被送回院舍，導致疫情蔓延開去。六、確診員工仍需照顧院友，否則院舍無法運作。七、院舍空間有限，確診長者未能送走隔離，院內交叉感染的風險高。八、欠缺政府支援。

可惜，負責發牌、監管和支援院舍的社會福利署卻「堅離地」， 在疫情下，社會福利署員工卻「在家工作」，根本沒有向爆疫的院舍、院友、員工提供應有的支援，院舍只能依靠民間組織的支援，令人質疑社會福利署有「卸膊」和失職之嫌。

院舍院友和員工染疫趨勢不斷上升，情況令人擔憂！院內交叉感染風險高，院友和員工或會成為「與疫共存」的犧牲品。筆者建議如下：一、設立社會福利署24小時支援院舍的熱線電話或緊急聯絡人的電話，有需要時，方便院舍尋求政府及時援助。

二、加強院舍人手。由於本地人手供應不足，須盡快安排內地人手支援，政府引用《緊急法》可以提供法律基礎。

三、院舍採取閉環管理，確診院友須在醫院或隔離設施康復之後，才可以返回院舍，避免或減低院內交叉感染的風險。

四、如果醫療體系爆棚，政府應盡快安排更多隔離設施，收治已被感染的院友。

五、政府盡快安排院友接種新冠疫苗，並加強對院舍的監督、指導和支援。

六、政府向院舍前線員工提供在職培訓、支援和補貼，鼓勵士氣。

救人如救火，政府應抓緊時間，加快步伐，用好中央提供的援助抗疫資源，改善抗疫策略，呼應內地援港專家建議的「減少感染、減少重症、減少死亡」目標。呼籲廣大市民齊心抗疫，同舟共濟，早日戰勝疫情。