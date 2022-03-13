功夫茶：過渡屋重新招標　再拖延入伙無期

香港房屋問題嚴峻，本屆政府都就快燈火下樓台，「房事」問題依然未解決！早前不是有智庫發表報告，踢爆港府積咗咁多年，原來已經累計拖欠12萬個公私營房屋單位，再一次印證庸官「覓地起樓」得把口，一味吹啊吹！

各位，截至2021年12月底，公屋一般申請者嘅平均輪候時間為6年。房委會指，現時約有15.2萬宗一般公屋申請，以及約9.65萬宗配額及計分制下嘅非長者一人申請；屈指一算，即係共約有近25萬宗申請！你話基層等上樓係唔係望到頸長眼出血啊！

講真，如果民間都有「緊急警示」，等咗10年8載都上唔到樓嘅劏房戶，好應該當機立斷，開動民間「緊急警示」向庸官儆醒並宣洩憤懣！

政府唔好話起公屋無心無力，連起過渡性房屋都甩甩漏漏，一再令劏房戶夢碎！呢嗱！本報早於2019年率先報道荃灣海興路天橋底，擬建首批水管型過渡屋，能夠為基層改善居住環境嘅計劃，話之你水管屋、貨櫃屋、樹屋、山洞屋等都係好事吖！可惜計劃近日再度拖遲，認真濕滯！

是咁的，呢個水管型過渡屋項目由仁濟醫院負責，原本預計於前年年底入伙，惟好事多磨，醫院董事局又向本報透露，由於工程回標金額超出項目獲政府批款總額，即將重新進行招標，估計將延遲至明年第3季落成及入伙。阿哥，又再招標，閒閒哋一輪程序，又唔知搞幾耐，基層想「房事暢通」，都真係有如啞仔飲沙士，有氣講唔出！有議員批評，政府口話已覓得土地興建約1.7萬個單位，但截至1月只有約2,000個單位開始營運，施工嘅單位都係約4,000多個，而且，唔少過渡性房屋喺興建中總係意外及阻滯多多，好似荃灣海興路嘅水管型過渡屋就係最佳例子！

其實，林鄭任內最後一份施政報告，提到以過渡性房屋安置啲苦候公屋至少3年，又居住於環境惡劣嘅劏房戶，佢就話用83億元專項撥款，點解呢單嘢又因批款出問題？荃灣水管型過渡屋一拖再拖，之前又話現居荃灣區者優先，依家又話要對項目細節進行調整並重新招標，搞得來，又係蚊都瞓蛇都死！呢個水管型過渡屋，講就巴閉，係由可承受高壓及具防火特質物料建成，並預計提供約110至130個1至4人單位。其實相對於輪候公屋戶，亦不過杯水車薪，更何況呢啲過渡房屋好睇未必好住，上年就有土瓜灣嘅過渡性房屋因颱風期間受吹襲，雨水倒灌而水浸！有居民曾向本報投訴。政府若真心為基層，唔係玩花臣建過渡性房屋，而係實事求是覓地多建公屋！