正論：醫療垃圾積如山　本末倒置懶處理

本港疫情持續嚴峻，特首林鄭月娥在昨日的疫情記者會上承認，人手不足成為抗疫一大問題。正因為人手不足，當局許多防疫措施只能削足適履，除了確診後康復的公務員「復陽」也可如常上班外，就連確診患者的醫療垃圾，亦放寬指引當成一般廢物處理。問題是，這些醫療垃圾仍有一定的播疫風險，而且人手不足不解決，垃圾只會繼續堆積如山。

一場疫情，特區兵敗如山倒，醫護人手固然極度不足，就連清理垃圾也出現問題。當日葵涌邨多幢樓宇被圍封，多日無人清理垃圾，以致樓層及邨內垃圾堆積發出惡臭，已是一例。詎料事隔逾月，垃圾山問題仍在各區湧現，單是內地因疫情而拒絕回收送港蔬菜的發泡膠箱，致令數以十萬計的發泡膠箱被隨處棄置，日前葵涌七號貨櫃碼頭便有一批發泡膠箱突然起火，有毒濃煙直冒天際，反映再不加緊人手清理垃圾，疫下特區只會更加危機四伏。

無奈港府經一事永遠不會長一智，一般的垃圾問題還未解決，又到具有傳染性的醫療廢物無人清理。公立醫院的醫療廢物處理量大增，本報已多次報道有醫院出現由醫療廢物堆積而成的「紅色垃圾山」。衞生防護中心近日更改新冠病人廢物處置指引，列明確診者的保護衣、紙巾等視為一般廢物，即毋須再用「紅膠袋」處理。而受污染的利器、化驗所廢物、人體組織及敷料則仍須按《廢物處置條例》焚化處理。

顯而易見，當局已無法處理激增的醫療廢物，惟有將醫療廢物的定義放寬，連確診患者的保護衣都當成一般垃圾處理，懶理播疫風險，堪稱本末倒置。誠然，正如林鄭所說，人手不足是現實問題，但目前疫情仍然處於高峰期，只要稍一鬆懈，更大的危機隨時又來，處理醫療廢物必須慎之又慎。有環保團體提議，即使當成一般廢物送往堆填區，必須妥善包好，並劃出遠離民居的指定區域堆填，這不失為沒有辦法之中的辦法。然而以港府做事是是但但、甩甩漏漏的作風觀之，肯定只會當成耳邊風，有關垃圾肯定又會衍生更多風險。

事實上，目前各區仍隨處可見垃圾山、發泡膠箱山，要是食環署人手不足，當局是否可動員紀律部隊人員加快清理垃圾呢？18萬人的公務員隊伍之中，市民唯一可以信賴和依靠的就只剩下紀律部隊。須知疫情吃緊，任何令環境衞生惡化的因素都有可能導致疫情反覆，一旦垃圾長期堆積令鼠患更趨嚴重，數疫拍門豈非只會令公營醫療徹底崩潰？疫情豈非更難受控？

當然，特區要加快擺脫疫情困境，單靠無能港府之力絕對做不到，用好中央支援方是上策。偏偏現時連亞博館、北大嶼山香港感染控制中心等，都因為沒有人手而無法發揮作用，港府口說已向中央提出人手支援，但實際上「因為兩地制度不同」而毫無寸進，說穿了又是港府不肯特事特辦、某些人視內地醫護為洪水猛獸所致。抗疫如救火，繼續拖拖拉拉，人為設限，最終只能自食苦果。