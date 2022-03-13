世界視線：美國對俄下狠手　歐盟躺着也遭殃

俄烏戰事呈現膠着狀態，但場外的政治博弈已逐漸明朗化。美國總統拜登近日先簽令禁止美國從俄羅斯進口能源，之後又派團前往委內瑞拉，和該國總統兼死對頭馬杜羅探討能源安全問題。華府這波操作，將其挑起烏克蘭危機的真正目的徹底曝光，就是要本來已深陷能源危機的歐洲，徹底中斷與俄國的能源關係，往後只買美國石油天然氣、從此當山姆大叔永遠的附庸。

華府這次出手的打擊重點對象，表面上是威脅國家戰略安全的俄羅斯，但實際上要收割傻呼呼地跟着一起制裁俄國的歐盟。西方全方位發動輿論戰，每日強調烏克蘭是受害者、歐美必須支持烏克蘭云云。群情洶湧下，這些歐洲政客敢逆民意嗎？不順應的話恐怕難保執政地位。剛上任的德國總理紹爾茨仍可勉強應對，但下月便要競逐連任的法國總統馬克龍，又如何是好？

美國封殺俄油只是個開始，往後定必加大力度向歐洲施壓。殘酷的是，美國沒有俄油仍能活下去，更可以無恥地找伊朗及委內瑞拉討能源幫補一下；但歐洲沒有俄油的話，就恐怕只能高價買美國石油及天然氣了。如此一來，美國不僅掌控歐洲大陸的軍事防禦事務，更同時鎖緊能源供應這道命門，令歐盟往後貼貼服服地成為任其宰割的羔羊。

多年來，歐盟一直採用中間路線策略，在意識形態上與美國保持一致，經貿領域則與中國加強合作，以求做到左右逢源。但近年中美交惡，令歐洲已經「冇呢支歌仔唱」，而最新的俄烏危機，更是令歐盟在經濟和安全上的短板表露無遺。在歐盟思考究竟是推動歐洲自身的防務聯合，抑或是繼續依賴推盟友送死的美國來保護前，戰火造成的難民潮，已足夠令區內大國頭痛。

不過，面對不斷遞增的能源、通脹及種種壓力，歐盟領袖仍未「傻得晒」，知道再稍一不慎的話，將陷入萬劫不復之地。結果在美國宣布封殺俄油的同一日，紹爾茨和馬克龍找上了中國領導人，三國召開視像會議，討論中歐合作以及俄烏戰爭。若歐盟此着是希望與中國聯手制衡美國，也許能為自身尋得一個求生機會，並成為這場烏克蘭危機的轉捩點。