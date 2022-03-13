普京的目的是以戰止戰，烏克蘭中立便解決東歐的衝突根源。東歐穩，西歐便可與俄和平合作，重建歐洲。去納粹化是解決東歐以至歐洲整體納粹復興的威脅，不單止減納粹對俄的仇視，也使歐洲種族多元化，消除內部恐怖主義的發展土壤。只可惜，普京對美國是對牛彈琴，美國還是以統治全球為目標，不亡俄不會停止，更不會讓歐俄合作，和平發展。不容許在歐洲幾百年文化文明的基礎上，徹底擺脫兩次世界大戰的傷害，扭轉歐洲二、三百年殖民主義、帝國主義走的歪路。

美國是奴隸主義、種族主義和戰爭立國。歐洲的文明也沾不上邊，怎樣可以期望當它的經濟與社會繁榮都建基在對外軍事與經濟侵略，由此建立起來的權力體系（民主政制只是外衣），可以阻止它在國際上的破壞和搶掠呢？本質上美國與納粹主義相近，差別是納粹以後進國發奮，美國是以最發達國家進行霸凌。納粹還可得到受壓迫的國家與民族的一些支持，美國基本上靠的是打擊與收買。

烏克蘭之戰美國還是靠武力和收買。烏克蘭作戰的主力是新納粹武裝，加上僱傭兵、美軍顧問，俄烏之戰中，美國資助指揮的已不代表烏克蘭。烏克蘭之敗近似納粹德國，正規軍敗，僅餘納粹頑抗，但亦避不免全敗。烏克蘭戰局已至俄逐步收拾的階段，等待的只是烏克蘭的猶太人與美國人的內閣政府甚麼時候投降或逃走。

戰事中美國在烏廣設生化實驗室被搜獲，俄正可大事攻擊美國的邪惡，引起國際公憤。歐盟與社會也難接受這樣反人類的惡行，外交戰上開始有逆轉機會。

正因戰事與外交不利，美國當然加緊切斷俄與國際經濟金融的連接，盡量搶掠俄政府與民間在外的財富。但當俄是置之死地而後生，主動切斷關係，反過來凍結和國有化歐美企業在俄資產，甚至停供能源與農產品，歐洲便備受打擊，怎樣還可跟隨美國損人損己呢？

國際金融動盪，資本是沒有祖國，借動盪的機會，部分資本也會乘機掠奪，各方利益衝突，美國政府是否真的可以呼令天下，統率西方的資本呢？國際資本避險之道便是離美而去，蜂擁至中國及其他政治相對獨立的國家。一國資本亦不敢隨便離開本國，美國的龐大資金缺口靠誰來填補呢？若中國趁此重力拋售一、二千億美元國債，美國怎辦？