俄烏戰事久拖未決，美歐對俄羅斯展開前所未有的全面制裁和文宣大戰，他們這是在打擊俄羅斯，也是在「警告中國」不得「對台動武」，否則北京也會遭到類似制裁和打擊。

美歐正在「高度關注」對俄羅斯的制裁和打擊會不會影響北京「對台動武」的決心，會不會在對台問題迫使北京和美國有甚麼空間「展開建設性對話」。老美的中央情報局局長伯恩斯日前在眾議院的聽證會上表示，烏克蘭未來數周將會陷入苦戰，情況會「很糟糕」，但他認為不應該因為俄烏衝突而低估大陸對統一台灣的決心。但他又認為，「俄羅斯入侵烏克蘭後果始終會影響大陸對台灣的盤算」，「美方會持續審慎關注」。

美國人煞有介事的猜測俄烏之戰、北京解決台灣問題的影響，無非就是希望烏克蘭的「抵抗」和美國西方的制裁能夠嚇住北京，不敢「對台動武」。然而，他們的這個希望一定會落空。他們也不想想，烏克蘭的「苦戰」抵抗以及美歐制裁，是絲毫嚇不住俄羅斯的，改變不了他們利用烏克蘭當打手，最終被俄羅斯擊垮的命運，北京又怎麼會因此改變「對台統一、不惜動武」的決心和決策呢？相反，美歐對俄烏戰爭又利用、又拋棄、又打劫俄羅斯的做法，只會更令北京堅定了「對台統一方略」的正確，更有決心按照制訂好的方針走下去，抓準時機一舉解決問題。

俄烏之戰，美國、歐洲不敢出兵干預，只會弄些制裁打壓俄羅斯，對此北京和全世界早就料到了，這種打壓不管用也早就料到了，不論戰爭是速戰速決還是「陷入苦戰」，也改變不了烏克蘭的最終命運也早就料到了，而美國人把這一切當成一個新問題來研究北京的反應、猜測北京會否對台政策有變，只能說明老美到現在，和北京鬥了幾十年，還是不了解中國，就像他們總是愛亂估「中國會崩潰」一樣，以為俄烏這特事就能嚇倒中國、動搖中國也。