美國為求徹底壓垮俄羅斯，無所不用其極，除了不敢直接軍事介入，其餘所有制裁手段都用盡了。最可笑的是，美國禁止從俄羅斯進口石油、天然氣、煤炭等能源，轉而要求中東產油大國沙特阿拉伯及阿聯酋增產，遭到拒絕後竟求助於死對頭委內瑞拉和伊朗，可見老美是多麼厚顏無恥，為達目的不惜自打嘴巴。

無可否認，美國等西方國家幾近歇斯底里的全面制裁，確實對俄羅斯造成巨大傷害，但必須知道，經濟制裁是雙刃劍，傷害別人的同時，也必然會傷害自己。尤其是美國通脹正處於近40年新高，再禁止俄羅斯能源出口，勢必令通脹火上澆油，隨時引發更大的經濟危機。過去美國可以強迫中東國家增產以壓抑油價，惟隨着美國影響力每況愈下，如今連傳統盟友沙特也不買帳，其他國家更沒有必要看美國臉色。反而死對頭委內瑞拉有所回應，同意未來繼續與美方對話，並釋放兩名在囚美國人，實在諷刺得很。

按照美國的邏輯，所有國家在俄烏戰爭中都必須選邊站隊，保持中立也不行。因此，美國除了對俄羅斯制裁不斷加碼，還將矛頭對準中國，聲稱中國在烏克蘭問題上「中立不是一種選擇」，甚至威脅中資企業若不遵守對俄制裁，將面臨美國「毀滅性打擊」。這不僅是靠嚇，簡直是訛詐，如果美國有本事對中國進行毀滅性打擊，早就付諸行動了，何必裝腔作勢。

說到底，中國是主權獨立的國家，不像英加澳日這些附庸國只能唯美國之命是從。中國奉行獨立自主的和平外交政策，既沒有必要跟隨美國起舞，更沒有義務參與美國對俄制裁。如果說要選邊站隊，也只能站在俄羅斯這邊，而不可能站在美國那邊。道理很簡單，中俄是全面戰略協作夥伴關係，而中美則是競爭對手的關係，中國沒有理由為了處處針對自己的美國而去針對自己的朋友俄羅斯。

別看美國動作多多，咄咄逼人，其實從它不得不向委內瑞拉「撲油」就知道，老美的日子並不好過。正如中國外交部發言人質疑，美方的制裁解決問題了嗎？世界因為美方的制裁而變得更美好了嗎？烏克蘭問題會由於美方對俄羅斯實施制裁而自然解決嗎？歐洲安全會由於美方對俄制裁而變得更有保障嗎？很明顯，答案統統是否定的，美國的制裁只會給世界造成更大災難。