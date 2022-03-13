本港疫情嚴峻，港府抗疫無能，谷針便成為唯一法門。今波疫情又以院舍長者受害最深，不僅八九成院舍都有爆發，死亡個案亦大都來自院舍，向院舍長者谷針無可厚非。問題是，將不肯打針的長者視同「黑五類」批鬥不特止，竟然有專家提議港府應拒絕讓不打針的長者享用老人服務，並實施逆向隔離，「將佢哋帶去另外一撻地方圍住佢哋」。到底這些無所作為、一味廢噏當秘笈的所謂專家，還有沒有人性？

事實上，自Omicron將香港搞得雞毛鴨血，加上港府推出疫苗通行證計劃，長者接種疫苗的意欲已大大提升。目前僅約一成院舍長者家屬拒讓長者打針，原因多是長者乃長期病患，擔心打針後有副作用甚至一命嗚呼等。然而這位劉宇隆專家，一方面認為長者接種科興還是復必泰有選擇權，因為自由選擇是香港的核心價值；另一方面長者打不打針卻沒有選擇權，不打針便要趕絕，不准他們享用老人服務之餘，更要送去「另外一撻地方圍住佢哋」，形同日本電影《楢山節考》的情節。

電影中，舉凡村內老人家到了70歲，就要由家人背到深山野嶺等死，避免消耗糧食。現在則是將不打針的長者「圍住佢哋」，即使他們無自理能力、不良於行，也不准享用老人服務，即是將他們遺棄一旁，自生自滅。

虧這些所謂專家飽讀詩書又是醫生，醫者父母心早就蕩然無存，他們同港府高官一樣，視長者為阻住地球轉的廢物。說到底，院舍長者死亡率高企，疫苗接種率低還是其次，最主要原因是醫管局在爆疫初期拒絕接收確診長者，不是要他們在戶外地方捱凍，就是大腳踢返院舍讓病毒蔓延。現在一味怪罪老人家不打針，港府和醫管局彷彿毫無責任，說得通嗎？