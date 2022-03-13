香港雖然上市公司林立，但不是所有公司都利潤豐厚，一年純利只得一千、幾百萬元者所在多有，要虧損的，更不勝其數。反倒作為一位私人執業的明星級醫生，月薪百萬元是尋常事，周薪百萬元也是不乏例子。香港醫生的待遇，幾乎是世界上最好的，一個大國手一年收入，可以勝過許多上市集團。

不過，香港醫生坐擁世界上最高的薪酬，面對新冠疫情，卻未必發揮出世界醫療界中，最優秀的表現。新冠病毒散播初期，香港大學的醫學團隊一度志得意滿，說不一定要依靠外來疫苗，他們正研發一款噴鼻式產品。研究團的主腦甚至宣稱，自己不打算接種注射式疫苗，只會選用港大的發明品。如今兩年過去了，昔日的研究團主腦早已投降，並前後注射了3劑疫苗，至於那噴鼻式玩意，到今天還是只聞樓梯響。

新冠疫苗是新生事物，是否適合接種，不少市民會諮詢醫生意見，但在2021年內，筆者身邊每10個曾向醫生詢問的朋友，最少有6個被告知是不適合接種，這情況跟歐美地區以至中國內地截然不同。事實上，未必真有這麼多香港人不適合打疫苗，說穿了，可能就是因為本地不少醫生太珍惜羽毛，怕承擔後果，便有理沒理，一律告訴對方不宜打針。到頭來，第5波疫情大爆發，香港的長者群因為接種率低，以致死亡率位列世界第一。將來歷史作評價，這批醫館內的「月球人」、「星球人」，真不知該負上多少責任。

本地私家醫院平素日進斗金，如今卻眼看香港遭遇醫療災難，仍想袖手旁觀。常言道「醫者父母心」，但我真想問，這句話在富有的醫者身上，是否也適用？