「能力不足成常態，官到無求膽自大」，「好打得」當年毫無預警下爆出二創的「膽自大」語句，展現出別樹一幟的創作能力，為保育活化舊詩詞邁出了一大步，雖然只有下一句而無上一句，令人無法分辨出說話之人是「始作勇者」還是「始作俑者」，但亦足以教人燃起創作熱情，自動波為其補回「前傳」。可惜，昔日鐵齒銅牙的「好打得」近日竟說出長他人志氣、滅自己威風的說話，莫非有人心灰意冷？抑或所謂的「膽自大」從來只是種期盼，到頭來真相卻是「膽自艾」。

在「好打得」說出「大家唔想見到我，早啲見唔到我，代表香港已經回復正常生活」之前，有誰會想到一個自信心足與日本著名男公關Roland爭一日之長短、只欠沒說出：「Roland會低頭，只有在出門前穿鞋子的時候」之人，竟會說話忽然卑微，如此前倨後恭的強烈情緒轉變，真是就算戴着兩個口罩也能讓人深切感受得到。

知人者智，自知者明，「好打得」戰鬥力雖今非昔比，但正如有人說過，人的一生有三次成長：第一次是在發現自己不是世界中心的時候；第二次是在發現即使再怎麼努力，有些事情終究還是無能為力的時候；第三次則是在明知有些事情無能為力，但還是會盡力爭取的時候。

如此看來，當抗疫工作被內地專家打臉，可視為一次成長；口講清零，實際上卻難掩與病毒共存，結果疫爆不止，又可視為另一次成長；第三次成長則是當港大公共衞生學院發表研究文章指，當已限制餐飲處所同場顧客人數時，再禁晚市堂食對控制疫情毫無建樹，竟大肆貶斥，依然故我，卻提不出證據去證明新冠病毒「非晨型人也，實夜型人也」。人不撞板不成長，「好打得」現正急劇成長。