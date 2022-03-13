疫情持續，因有跨境貨車司機染疫，深圳當局上月加強防疫，禁止循環使用曾運往香港的發泡膠箱，亦禁止跨境貨車運載發泡膠箱到內地回收廠。

據估計，現時每天有數以十萬計載貨發泡膠箱從內地抵港。本港有非牟利組織上月回收超過5噸發泡膠箱，但單靠本地回收機構，難以追上棄置進度，以致發泡膠箱只能囤積於社區，慈雲山、深水埗、屯門、元朗等地區已出現「發泡膠箱圍城」的現象，更有街市惡鼠橫行，造成衞生、市容和火災隱患，疫情下亦增爆疫風險。日前葵涌七號貨櫃碼頭發泡膠箱起火，產生的毒煙更造成環保大災難。

要妥善處理當前危機，不是單單由食環署清走街頭上的發泡膠箱就能解決問題。況且所謂「清走」也可能是送入堆填區。根據環保署2019年的數字，香港每日有多達89公噸的發泡膠廢物被送往堆填區，相信「發泡膠箱圍城」後情況只會更嚴重。筆者上月已去信環境局局長，要求政府盡快與內地政府洽商方案，包括讓經消毒的發泡膠箱，可運返內地供港菜場循環再用盛載蔬菜往返；讓回收商把消耗了的發泡膠箱妥善消毒後運返內地廠商回收再造，以解決當前危機。而公眾地方擺放雜物，屬街道管理問題，期望政府能做好協調工作。

長遠而言，政府應盡快制訂「走塑」時間表。據報，有環保科技公司已研發了快速溶解發泡膠成液體的新技術，可全天候極速降解發泡膠，並循環再造成純度達99.8%的塑膠原材料聚苯乙烯。惟有關技術未有在本地大規模應用，政府可考慮善用「低碳綠色科研基金」，鼓勵業界使用較環保物料的箱子，以取代發泡膠箱，確保香港2050年前實現碳中和的目標。