疫情第5波長者死亡人數最多，3月7日一天便有280人離世，由29至102歲，絕大部分死者是最高危的長者。根據衞生當局的分析，有4個特點，第一，未完成注射預防疫苗者死得多，佔90%以上；第二，年齡愈大愈高危，70至79歲死亡率1.13%，80歲以上7.39%；第三，整體來說未完成兩針防疫注射者比完成兩針者死得多，高達28倍；第四，80歲以上確診者若未完成兩針防疫注射的死亡率是已完成兩針的5倍，可見為高危長者盡快完成兩針防疫注射是戰勝疫症的重中之重、急中之急，打針不打針是絕對不一樣。

另一方面，集中長者的護理院舍是疫情的重災區，全港近千安老院舍已有逾九成爆疫淪陷，員工也大批染疫，而殘疾院舍也有265間爆疫。香港護理安老院和殘疾院舍爆疫不停，竟出現患者成醫院與院舍間人球的人間慘劇，歸根究柢都是當局遲遲未採取緊急措施派專隊登門為長者注射。至月前負責打針計劃的聶德權局長才說，將在本月派員到院舍為長者接種疫苗，可是仍只聞樓梯響。既然早打針、打齊兩針，絕對是人命關天，為何特區政府安排院舍「谷針」卻遲到3月18日才完成？

更離譜的是，有傳媒報道一位96歲院舍長者早於今年1月6日已簽署同意書接種疫苗，而院舍竟說衞生署通知待該院舍最後一個確診者清零，再加14天後才可注射，結果針也打不成。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在接受傳媒查詢時，只一句謬誤並回答沒此安排便輕輕帶過，若不徹查，第5波以來因未打針而不幸疫歿的長者不是很冤枉嗎？當局必須徹查和追究，是哪級官員及哪位官員失職的責任，否則問責局長就必須問責下台。若不如此，特區政府如何擔起抗疫主體責任？