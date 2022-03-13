睇見澳門繼續提早派錢﻿，下月一日分批發放，每名永久居民又袋一萬元，鍾意點使就點使，作為一橋之隔嘅港人，點都有啲羨慕！冇錯，港人下月都會先領取5,000蚊消費券，大部分用八達通嘅用戶，頂多先攞4,000蚊！

呢，之前有零售業界代表建議「遲些先派」，原因係驚市民將錢花喺日用必需品，或買抗疫用品，咁就無助消費券用來「振興市道」之旨意！老朽唔覺得咁嘅建議係錯，之不過，當今經濟凋敝，百業不振，民生多艱，市民喺政府嚴苛禁聚令下，根本冇啖好食，處所關關閉閉任庸官噏，呢，忽然唔畀剪髮，咦，忽然又皇恩浩蕩，畀番大家去修剪吓三千煩惱絲，同文就話關「林鄭頭頂的白髮」事，老朽冇做記者好耐，否則喺每日11點特首見記者個大會，當問個水落石出！

講番派錢，疫情持續延燒，基層生活喺水深火熱之中，講真，即使喺阿爺日日關顧下，香港終將能走出疫情陰霾，而唔少蟻民恐怕已餓死！此非危言聳聽，呢，此役影響深遠，尤其被關閉嘅處所如美容、酒吧、健身、戲院等，加上大把市民放無薪假，亦有為數不少彈性工作人員如自僱人士、兼職工等，疫情下，如果不幸中招或成為緊密接觸者，分分鐘「手停口停」，霎時缺氧斷水，認真淒涼！

各位，此時此刻，5,000蚊消費券係及時雨，恐怕已非針對「齊齊消費，刺激經濟」，講求甚麼「乘數效應」；而係攞來救命，去買必需品，柴米油鹽醬醋茶，總之，奢侈品恐怕不會係考慮因素！真要刺激經濟，留番疫情真正遏止，人心不再惶恐不安時。祈望財爺能從善如流，第二期加碼派10,000現金，令久困於疫情嘅市民，感到「祥光隨歲轉，瑞靄和風」嘅喜悅，齊齊去吃喝玩樂刺激經濟！