日前，全港的手機一齊響起警報，內容關於伊利沙伯醫院已轉為新冠專治醫院，很多人都被此驚嚇了一回。3月9日，伊院召開員工座談會，當身經百戰的急症室顧問醫生何曉輝發言時，談到最近一個月來的醫療壓力令人身心俱疲，一時聲淚俱下，社會更隨即紛紛揚揚。其實，真正應要響起警報的，應是香港的醫療擠提問題。

前線醫護人員已經壓力爆煲，醫療衞生體系已到崩塌的臨界點。有醫護人員表示病人急增加上同事因病缺勤，有同事曾不眠不休連續工作42小時，很多時候，回家休息不足4小時，又要重回醫院繼續工作。急症室擠滿了病人，等候安排入院的病人被安置在擔架床，床貼床猶如戰地醫院。我們如何能拯救這些生命，成為一個刻不容緩的任務。

若要做到國家衞健委專家組組長梁萬年所提出的「減少感染、減少重症、減少死亡」的目標，就要立即增加醫護人手，加快處理病症，提升治療，為本地一群緊守崗位的醫護尋求援軍，減輕他們的壓力，是關鍵中的關鍵。不過，筆者和很多市民都有一個疑問：既然內地對支援香港抗疫有求必應，而早於2月，特區政府已表示向內地要求派醫護來港協助抗疫，同一時間提出內地援建的方艙醫院已經投入服務，為甚麼醫護援軍遲遲未到埗呢？

筆者相信，這與香港某些人的固執觀念，沒有將人命放在第一位的思維有關。在香港，有一部分人一直把內地醫護視為洪水猛獸，一時說「遠水不能救近火」，或他們的醫療操作與本地不協調，再不是就說萬一出現醫療事故沒有機制追究云云。拘泥制度而不重視人命的想法，不單止存在於醫管局員工陣線、護協這類黃營團體，就連醫管局主席范鴻齡在第5波疫情初期，也認為人手充足而毋須內地醫護馳援。

香港的第5波疫情，因權力的僵化和專業的傲慢而錯失良機的例子實在太多，這不禁令人想起經典的英國政治諷刺劇《是，大臣！》（Yes, Prime Minister）當中的一幕：劇中的官僚第一階段會宣稱「甚麼事都沒有」；第二階段是「也許有事發生，但我們不該採取行動」；第三階段是「也許應該行動，但我們甚麼都做不了」；第四階段就是「也許當初能做點甚麼，但現在已經太遲」。也許，我們現在還可慶幸香港仍未到「太遲」的階段。

以內地的效率而言，援港的醫護其實早就整裝待發，現階段特區政府應立即透過《緊急法》，臨時豁免這批專治新冠病患的內地醫護的註冊。至於工作流程和協調問題，分流分工並不難解決，內地醫護集中在方艙醫院、社區隔離設施、指定診所為新冠病人提供服務，本地醫護則集中人力處理在醫院的個案，才能救病人於水深火熱之中。同時，透過這次經驗，希望特區政府可以打破過去僵化的思維，為香港社會的改革能總結到寶貴的經驗。