功夫茶：樓上酒吧淪罪窟　欲平賭毒先反黑

「擒賊擒王」乃兵法《三十六計》中嘅第18計，當中提到喺臨陣對敵之時，應該「摧其堅，奪其魁，以解其體」。如今疫情未平，黃賭毒等罪惡又喺暗處滋生，猶如喺本港經已疲憊嘅病軀之上，再添傷疤。疫情一時三刻難止，但警方決不能姑息罪惡分子，理應「摧其堅」，徹底掃蕩烏煙瘴氣嘅無牌樓上吧，再「奪其魁」，狠狠打擊無牌樓上吧背後嘅黑社會，將不法分子連根拔起，方能化解現時「罪惡圍城」嘅困局。

眼見不法分子氣燄愈嚟愈囂張，警方從上周五起一連3日喺全港各區展開代號為「犁庭掃穴」嘅反罪惡行動，目的係打擊黑社會收入來源同相關罪行。行動期間，警方動員1,172人次，突擊搜查各區多個罪案黑點，搗破咗一間無牌樓上酒吧、8間懷疑由黑社會操控的非法賭檔，同埋一個毒窟，合共拘捕71人，除咗部分被捕人士有和勝和等黑幫嘅背景之外，仲包括咗5名假難民！雖然警方今次行動表面上係成果豐碩，但距離「蕩平賊寇」嘅目標相差甚遠，畢竟拉拉埋埋都係啲蝦兵蟹將，匪首賊王繼續逍遙法外，又何言天下太平呢？

雖則警方強調行動會持續，會繼續採取情報主導策略，打擊黑社會活動同收入來源。之但係，警方近年大大話話都展開咗好幾次大規模行動，無牌樓上吧依然「春風吹又生」，究其原因就係港府「斬草不除根」！ 於是，就有學者建議港府要捉拿惡勢力嘅真正話事人，又建議當局加強監管業主，一旦發現業主喺知情下，縱容無牌樓上吧經營，就要負上法律責任。

之不過，若然要深挖罪惡根源，「擒賊擒王」又豈止拘捕黑幫話事人咁簡單！參考番內地近年厲行嘅「掃黑除惡」實例，黑惡勢力之所以壯大，可以目無王法、橫行霸道，每每源於有地方官員包庇同扶植，有「保護傘」縱容同支持，甚至官員本身就係黑幫分子！假如保護傘不除，即使消滅一個黑幫，不過係「一雞死一雞鳴」，永無止境。中央政府深明此道，先會同步展開掃黑除惡同反貪腐，務求雙管齊下！其實唔難發現，內地每當有黑惡匪首被繩之以法，伴隨而來嘅，就係公檢法系統有貪腐官員受查落台！

睇番本港，現時無牌樓上吧、淫窟、毒窟嘅數量，點會係屈指可數！連啲不懂世事嘅年輕男女都可以精通門路，偷偷上門光顧，呢啲罪惡窩點又邊稱得上「隱蔽」呢？假難民永無止境咁湧入本港，唔單止參與各種罪案，仲可能不斷播毒，擾民程度已經令港人深惡痛絕、罵聲連連，為政者邊有可能睇唔見、聽唔到？喺現時強行反黑嘅背後，究竟有冇人裝聾作啞，「隻眼開、隻眼閉」，為犯罪分子撐傘保護，實在係惹人深思！