正論：莫問民怨從何來　抗疫多流弊不改

香港新冠確診超過70萬宗，昨日又新增三萬二千多宗病例，雖然官方及專家估計疫情似見頂，但未敢說已經回落，預料個案數字會橫向發展一段時間，以現時每日數萬遞增，相信總數破百萬指日可待，恐怕未到清明節已經打破這個關口，若果未能把這趨勢壓下來，在7月1日之前，會否如之前預測，累計有400多萬人染疫，兩個港人一中招，齊齊迎回歸慶典？

自從第5波大爆發，醫療系統大崩潰，未能承受排山倒海的病人，急症室外搭建帳篷，病人忍受風吹雨打等診治，都未必等得到，數以十萬計確診者及其密切接觸者，無論老弱，都要留在家中一至兩星期，熱線打不通，叫天不應，叫地不聞，根本毫無支援可言，故此不斷有確診者在家中病逝，包括議員的兄長，但即使她怒斥政府又如何？無數的投訴，新聞日日有，港府卻依然慢條斯理，任由有需要的市民自生自滅。

昨日又264名患者離世，累計約4,000宗新冠疫亡，不見棺材不流眼淚，政府終於肯承認自己不足，特首林鄭月娥表示現時在家中進行檢疫或隔離人士逾30萬多人，在支援方面，仍處於追趕狀態，希望首先接觸到家居人士派發物資包，以及提供熱線供市民查詢，各個部門加派人手，當局會再增加熱線服務，指定診所亦大幅增加。民政系統會向社署全面接管派發物資包，不用再轉介社署，令工作更快捷。

政府後知後覺，以上措施如果現在做得到，為何不一早實行，非要等到天怒人怨，民不聊生，才施施然推出，這不是痛定思痛，而是勢成騎虎，皆因特區哀鴻遍地，冤情直達天朝，國家領導人君令如山，抗疫最迫切，是壓倒性任務，做不好抗疫便是抗命，是否要等欽差大臣揮動尚方寶劍才知悔？有傳若疫情未能及早散退，為安全起見，回歸慶典或要移師內地舉行，而特首選舉會否一再押後到7‧1之後，亦是未知之數，這對一國兩制無異是一大諷刺。

面是別人給，架是自己丟，國際金融中心，在抗疫兩年多，醜聞不絕，無盡錯漏，一波平完，一波又起，政府知錯不改，還妄想大談通關。以為Omicron殺傷力較低，第5波竟是死人最多。數這政府做得最有成績，應該是無所不用其極來谷針，連去商場剪頭髮食飯也要打針，然而做盡一切工夫，都阻不了第5波遍布全城，昨日兩個委員會發表更新的暫擬共識建議，指出打了兩針後若感染新冠，康復後毋須再次接種。谷針不倦的政府，難道是看見感染者眾，半遮半掩承認所謂「集體免疫」？

政界學者指出，中央近日對特區政府發出歷來最嚴重的忠告，香港疫情持續惡化，有機會打擊愛國者治港威信，積壓的民怨或會導致政局不穩。暴潮前車可鑑，疫潮恐怕又是一個核彈，甚至不分顏色陣營，對林鄭班子都異口同聲，口誅筆伐，原來林鄭竟然是這樣促成香港再團結！