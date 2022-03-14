世界視線：生物戰震撼指控　俄羅斯逆襲美國

俄烏戰爭進入相持階段之際，美俄的外交折衝不曾停止。俄羅斯軍方聲稱，美國國防部資助烏克蘭的軍事生物研究涉及多種病原體，包括鼠疫及冠狀病毒。俄方的指控有3個目的，一是反擊歐美國家對俄軍破壞烏國兩座核電廠的指控；二是為出兵提供更多理由；三是引起中國共鳴，共同向美國施壓。

俄軍輻射、化學和生物防護部隊司令基里洛夫指出，美方在烏克蘭其中一個研究計劃與候鳥傳播的危險傳染病有關，包括對人類致死率達50%的H5N1禽流感。另一個計劃則涉及鼠疫、布魯氏菌、鈎狀螺絲體及冠狀病毒等，可從蝙蝠傳染人類的病原體。基氏更形容，美方所作所為與侵華日軍731部隊無異。俄方的震撼指控引起世界衞生組織重視，世衞建議烏國銷毀高危病原體，以免洩漏導致疾病在人群中傳播。

戰爭期間，烏方多次指控俄軍蓄意破壞切爾諾貝爾及扎波羅熱核電廠，企圖洩漏核輻射達成軍事目的，歐美國家對俄羅斯加以譴責，令俄軍變成一支草菅人命的殘暴之師。為了反擊站在道德高地的烏克蘭及歐美，俄方展示發現的生物實驗室證據，令對方陣營陷於雙重標準的尷尬局面，美方連忙否認更令部分人覺得無私顯見私。

而且，生化武器與核子武器及放射性武器，並列為大規模殺傷性武器。俄方透過公布相關證據，令出兵原因除了非軍事化及去納粹化，還增加了發現大殺傷力武器的理由。再者，俄羅斯的新指控，與中國官方認為新冠肺炎源自美軍實驗室洩漏的看法不謀而合。中方近日旁敲側擊，要求美國交代銷毀庫存化武的進度。應俄羅斯要求，聯合國安理會開會討論烏國的生化武器問題。中俄會上表演唱雙簧，俄方代表大興問罪之師，中方代表亦呼籲美方公布證據澄清。

資訊戰是現代戰爭其中一個重要領域，俄羅斯希望利用宣傳配合攻勢，盡快迫使烏克蘭接受和平條件。烏國則透過宣傳，爭取更多國際同情及援助。俄烏戰爭由有形與無形戰場組成，前者比併硬實力，由兩軍將帥運籌帷幄；後者則比併軟實力，由兩國官員在宣傳及外交層面上奔走，為爭勝各出奇謀。