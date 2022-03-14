俄烏之戰正進入最後階段。在東南部政府軍正在潰散，新納粹武裝危急求援，卻無援軍。在馬里烏波爾市的最後據點，或可用平民來作掩護，但糧食武器沒法補充，突圍又失敗，滅亡之期不過一星期以至10天，端視俄軍是否急切攻破。西南部敖德薩市還駐有烏軍部隊，但是被分割包圍，海上逃不掉，陸上打不過，又不是新納粹武裝，出路只有投降。

烏西地區亦開始遭受俄軍的炮轟，利沃夫開始感受到壓力。俄軍未必會攻利沃夫，因東南部與南部淪陷，烏軍已無武力可對抗，更重要的是等待基輔投降。圍城逼攻，穩步前進，壓力更大。這樣進逼，對平民及基建打擊會少。基輔內的歷史建築物已被定為保護之列，市內通訊保持暢通，珠海學院碩士課程的烏克蘭教授亦已恢復在基輔所有對香港學生的網上教學，市內形勢實際趨於穩定，不像美國政治宣傳那樣。

依此形勢，美國北約不敢公開介入，剛招攬的僱傭軍不過是做騷。美國要做騷，要製造平民受傷、民眾奔逃的影片，甚至據說也計劃拍攝俄軍使用化武的「劇照」，一如美國在敍利亞所為，這正表示它在烏國境內已無能為力，只能在金融、經貿等方向對俄制裁。但俄國反制，絕不讓步，便只有等到基輔投降。俄要求烏克蘭去軍事化、去納粹化以及重建烏克蘭聯邦制政府，才會是美國應對出新招之時。

不過，美國在烏克蘭的生化實驗室被搜獲，在國際上產生巨大反響。中國為首以及印度等國都要求徹查，歐盟亦難替美辯護，因為美國在歐盟各國內亦設有多所秘密的生化實驗室。由俄羅斯提供搜獲的證據，中國在國際上全力追查，美國不可能否認便可解脫。若有美國在外國生化實驗室工作的外國人員公開揭密，美國將難以辯解。中國與國際力量大可強制要求美國關閉，在全球各國掀起反美熱潮，美國國內亦會響應，這將構成美國外交上巨大的挫敗。

而在金融和經濟的無理無法制裁，單是俄羅斯對等制裁，歐盟便損失巨大，早晚會改變立場，與俄談判。中國若藉機從美國金融體系開始撤退，中資企業回國或回港，政府承接美國拋售的股票，一是脫鈎，免日後再受攻；二是讓美國投資者大大損失。中國企業應主動及早撤退，使美國政府與金融資本措手不及，更加深美國金融危機，牽制其對中俄的壓迫。