在中央落實全面管治權的要求下，香港的司法改革最為困難。香港司法領域內部改革力量嚴重不足，對外封閉，令中央無從下手。

香港的行政領域，中央可以通過內部挑選培養人才，也可以輸入人才；立法領域也可照此辦理，這兩個領域皆具一定的開放性。然而，香港司法界自成體系，封閉性很強，是「獨立王國」，多年來司法領域的「愛國者」只是零零星星，完全形不成力量。這種情況下，中央如果對香港司法界要求改革、要求落實管治權、要求「愛國者治港」，那就是與虎謀皮，他們會拚命抵制和反抗，硬的不行就會來軟的，會讓改革泡湯，或者弄一些無關緊要的東西糊弄中央，讓司法改革不了了之。

中央對香港司法改革的目標，不是要把其制度、人事改革掉，不是要另起爐灶，不是要在刑法、民法、商法等方面的處理案件干預「司法獨立」，而是要在涉及國家主權和安全的問題上，讓他們堅守正確的政治立場，要司法人員有國家意識、要效忠國家。對英夷殖民管治建構的香港司法制度和人事管理，有與上述要求牴牾者則必須改革和調整，這就是香港司法改革的核心要求及內容，要將港英管治下的「政法」轉變為中華人民共和國、香港特別行政區管治下的「政法」。

總而言之，改革要獲成功的關鍵和抓手，還是人的問題、人的思想問題、政治立場問題，而這些問題必須通過教育、通過思想工作、通過一定的賞罰和政治壓力才能解決。過去港英管治下的司法人員的思想、立場，對英倫的效忠，難道不是這樣來的嗎？他們中的一些人為反中亂港勢力撐起保護傘，難道不是這樣來的嗎？他們中的一些人夠膽挑戰國家憲法、中央權威和《港區國安法》，難道不是這樣來的嗎？他們至今還在抗拒改革，難道不是這樣來的嗎？

英夷能給他們洗腦，中央怎麼不能推行思想教育？