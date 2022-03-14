都說美國是紙老虎，一點也不冤枉，眼前又有一個實例。日前美國國務卿布林肯宣稱華府正積極考慮與波蘭達成向烏克蘭提供米格29戰機的協議，豈料話音剛落即被波蘭反將一軍，建議將其擁有的全部米格29戰機轉移到德國的美軍空軍基地，再由美軍轉交烏克蘭。美國企圖將波蘭推向抗俄前線，波蘭則以其人之道還治其身，雙方爾虞我詐，互相推搪，令人見識了西方的虛偽和醜陋。

對於波蘭的提議，美國國防部聲稱「站不住腳」，其實這不是站不住腳的問題，而是美國心虛膽怯，壓根兒不敢和俄羅斯爆發直接衝突。難為烏克蘭戲子總統澤連斯基還在發夢，不斷要求美國和北約設立禁飛區，遭拒絕後仍表示「至少也把戰機提供給我們」。他不知道，美國連替波蘭轉交戰機的膽量也沒有，更別說直接提供戰機。

俄羅斯總統普京正是看穿美國和北約色厲內荏的本質，才能放心動手。他早前命令俄羅斯戰略威懾力量進入特殊戰備狀態，意味着隨時可以動用核武器，更是嚇得美國和北約不敢越雷池半步。為了遮掩尷尬，美國只能向烏克蘭提供一些過時軍火，以及對俄羅斯祭出各種制裁措施，而這一切根本無法挽救烏克蘭。俄羅斯軍事進度比預期緩慢，主要是不想傷害平民百姓而沒有使用太多重型武器，如果美國逼人太甚，俄羅斯將不得不採取斷然措施，最大受害者始終還是烏克蘭。

當然，如果從成功挑起俄烏戰爭、加劇俄歐矛盾這個角度看，美國無疑是最大贏家。但有得必有失，美國在這場危機中拋棄盟友，隔岸觀火，不僅嚴重損害國際信譽，也勢必動搖霸權地位。有西媒評論指俄烏衝突凸顯美國霸權衰落，可謂一語中的。美國總統拜登宣稱，烏克蘭永遠不會成為普京的勝仗，普京可能拿下一個城市，但永遠無法控制整個國家。其實來說是非者，正是是非人，烏克蘭同樣不會成為拜登的勝仗，他可以挑起戰爭搞亂歐洲，但永遠無法控制全世界。

最可悲的是烏克蘭，被美國當作炮灰猶不自知，戲子總統將悲劇當喜劇演，結果必然是禍國殃民。歐盟尤其是德國和法國也好不到哪裏去，明知被美綁架卻無法掙脫，只能跟隨制裁俄國，還要以高價購買美國天然氣，更要承擔美國增加駐軍的保護費，真是啞巴吃黃連，有苦自己知。