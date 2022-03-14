林鄭在日前的疫情記者會上，自吹疫情已進入平穩局面，隨即放寬多項防疫指引，不但確診並已康復的公務員「復陽」仍可如常上班，就連確診患者用過的貼身醫療廢物一樣當成一般垃圾處理，懶理播疫風險。這些都算了，但現實是本港疫情並非如林鄭所說的樂觀，單是驗污水圍封的樓宇，部分多達兩至三成住戶染疫，已知本港疫情只是平穩地失控而已。此情此景下，根本不容港府拖拖拉拉，加快為高危的院舍長者做好隔離工作及注射疫苗，刻不容緩。

然而，事實是亞博館、北大嶼山香港感染控制中心等隔離設施，至今仍是空空如也，未能發揮作用，林鄭透露是人手不足所致。誠然，單靠醫管局和衞生署之力，連目前的公院和其他隔離設施也未能管理妥當，遑論兼顧更多，為今之計就是向中央求助。然而林鄭透露，雖然中央有求必應，「不過因為兩地制度不同，需要做一些方案，究竟（內地人員）來到是如何去協助或輔助醫管局去做治療工作」；此外，社署早前向內地勞務機構聘請臨時照顧員到暫託中心照顧確診長者，「當中又出現了問題」。到底是甚麼問題，林鄭語焉不詳，但不難估計又是「兩地制度不同」的問題。

說來說去，港府就是拒絕特事特辦，明明有《緊急法》可用，足以解決內地人員在港豁免註冊等問題，偏偏林鄭就是不做。而醫管局同樣充當攔路虎，主席范鴻齡早前才斬釘截鐵拒絕內地醫護人員來援，死撐本地醫護人手充足，直到公院爆煲，死病枕藉，才不得不在內地官媒面前改口，希望內地人員來港，然而一直只聞樓梯響。

本港醫療界視內地醫護為洪水猛獸，危急關頭仍以維護一己霸權為首務，懶理病人死活，草菅人命，從此又可見一斑。