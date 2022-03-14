一場烏克蘭戰爭，讓世人看穿了美國的底牌，山姆大叔和整個北約組織，都窩囊得讓人尷尬。戰爭未開始前，美國所有情報都顯示，俄羅斯的進兵如箭在弦，華盛頓要是有膽識，就應該馬上聯同北約，派遣數萬軍隊入烏，與俄軍兩陣對圓。要是如此，俄軍再強悍，也很難輕易動手，否則就是首先向西方盟國開戰，克里姆林宮未必敢為此而發動世界大戰。

很多時兩強相遇，不一定會真打，誰的氣勢較盛，誰就居於上風，另一方便要知難而退。如果白宮的主子換作是俄羅斯總統普京，他一定會採取上述戰略，主動派兵守衞烏克蘭，以震懾對手。

可惜，美國總統拜登老朽糊塗，魄力不足，任由俄軍佔了先機，如果現在才派兵介入，則是美國先向俄方動手，進擊一個核子大國的軍隊，如此一來，美利堅反倒變成了主動侵犯的一方，相信拜登老頭肯定沒這個膽子。

由核子武裝建立起來的恐怖平衡，使世界的戰爭觀念跟以往不同，任何一個核武國，都會盡量避免主動向另一核武國挑釁，否則很可能會玉石俱焚。這就是為甚麼中國和印度雖然有邊境衝突，但是雙方政府都嚴令屬下部隊，即使與對方發生爭執，也只能動拳腳，而不能動槍炮。因為中印都是核武國，一旦動起真格，後果便難以收拾。

普京就是看穿了戰爭遊戲的新規則，他率先進攻烏克蘭，但烏克蘭無核武，俄羅斯不必擔心因此而遇上毀滅性的報復。然而，克里姆林宮手上有核武，西方民主陣營投鼠忌器，看着烏軍捱打，也只能乾焦急，卻不敢派兵助拳。這儼然就是一場精彩的博弈遊戲，今趟西方民主陣營，可說是輸得一敗塗地。