台灣的蔡英文政府過去一周動作多多，先借俄烏戰爭來說事，呼籲島內民眾團結，提升自我防衞的決心與力量，捍衞台灣主權與安全，及後更上網替美化黑暴的紀錄片充當爛片推銷員。

本以為蔡英文月初高調接待美國前國務卿蓬佩奧，並向對方頒贈「特種大綬景星勳章」，不料卻遇上全台大停電，原定直播畫面也得取消，名副其實的臉上無光，已是笑料一則，怎知約一周後民進黨中常會再獻笑話，以「俄羅斯入侵烏克蘭之情勢分析」為題進行專案報告，黨主席蔡英文在會上指，俄侵烏事件令台灣人有很深的體會，就是自助人助是烏克蘭在面對俄羅斯侵略時最好的寫照。

烏克蘭人算是有自助，但正如烏國總統澤連斯基批評，包括「世界最強國」在內的西方國家袖手旁觀、北約表現懦弱，蔡英文說的「人助」，莫非又是指烏克蘭人？相比起錯信美國，因而導致個人政治前途與國家命運均危如累卵的澤氏，蔡英文更有當喜劇演員的潛質。

蔡英文錯誤闡述俄烏事件，對於烏克蘭若保持中立，本可相安無事，但澤連斯基偏要觸碰俄方底線，甚至要將加入北約寫入憲法，結果玩火自焚的教訓視作透明，還搬弄所謂的「自助人助」掩眼說法，事實卻是美國已多次表明不會兵援烏國，而所謂的制裁俄方，愈制裁反令烏國愈受襲，這種「人助」台灣希望分一杯羹嗎？

蔡英文在烏克蘭人因為自家總統玩火，因而飽受戰火摧殘之際，還有閒情在Twitter為美化黑暴的紀錄片放鱔，她的「人助」精神也很值得深究。蔡氏既然能對一齣將黑暴火燒異見者、鐵渠蓋砸頭等暴力行為避重就輕的所謂紀錄片給讚，也反映了時下胡說八道的「專頁影評人」有多氾濫。