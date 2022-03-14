疫情爆發至今，數十萬市民因確診而只能在家隔離，亟需物資援助，但政府一直支援不足，不是無法撥通熱線電話，就是難以收到檢測包、藥物及食物等。按既定做法，民政事務總署熱線收到求助後，就將個案轉介社會福利署跟進，社署再派人或透過非政府機構送物資，但由於程序繁瑣，加上人手短缺，結果患者整個隔離過程往往是零支援。

筆者早前多次建議民政局在18區做好統籌工作，透過公務員隊伍及公開招聘短期助理職位，加強人手，擔起責任，務求更快地派發中央援港抗疫物資到有需要的家庭，地區團體可以參與輔助，同時要大幅增加熱線。民政總署從善如流，日前從社署接手，首次展開居家支援物資送遞服務，並承諾會將熱線由現時280條加至550條，值得肯定。

民政總署安排派送的物資，主要是日常用品和食物，但居家隔離、尚待送院人士，比較缺乏的是藥物、快速檢測套裝、口罩等抗疫物資，如求助個案確實有需要，最理想的做法是一次過把所需物資送上門，政府現時有很多部門參與派發抗疫物資包，還有資訊科技總監辦公室、廉署等，當局須建立統一的協調和指揮平台，讓民政總署與不同部門加強溝通合作，避免各自為政，在派發物資方面做到更高效和到位。

除加強物資支援，做好居家隔離的監管亦是重要環節，當局早前竟暫停派發監察行蹤的電子手帶，以抽查代替，此舉恐造成防疫漏洞，令居家隔離形同虛設，有違減少染疫的目標。若衞生署人手不足難以監察，當局正確做法是調撥其他部門人手支援，想方設法落實執行，而非斬腳趾避沙蟲。抗疫必須以目標為本，一旦朝令夕改，缺乏持續的執行力，不但打擊社會抗疫信心，亦無助控制疫情回落。