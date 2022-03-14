中國大儒王陽明的心學傳世真理是知行合一，這是放之四海皆準的哲理，拿來對照林鄭政府領導香港抗疫，便如X光機般可透視政府行為由上而下知行分裂。

朝廷頒令十二道金牌抗疫壓倒一切，責令特區政府要擔起抗疫主體責任，那麼就看看林鄭怎麼領導公務員打仗、怎麼團結和發動市民齊心抗疫，是否講一套做一套？

國家機關的新聞通訊社日前發表一篇題為《抗擊疫情是我們的頭等大事》、副題是《訪香港特別行政區行政長官林鄭月娥》的文章，林鄭在接受專訪時說：「特區政府有60多個部門和18萬公務員，要全部調動起來，一是必須要有鬥爭的精神，把病毒當成敵人；二是在打仗時要不斷調整策略；三是要上下齊心。」「現在所有同事都知道抗擊疫情是我們的頭等大事，是壓倒一切的任務。無論是參與支援病患，還是在社區隔離設施服務，都把公務員送上前線打仗。」林鄭之言是天下最大的大話，全港市民都可見證迄今仍未取消公務員「在家工作」。

知行合一的話，18萬公務員已全部調動起來。在家「鬥爭」？「把病毒當成敵人」卻在家「打仗」？

知行合一的話，鐵飯碗的公務員在市民水深火熱之時在家「打仗」，怎對得起那些出錢出力，甚至可能有中招染疫危險犧牲的市民義工們？

知行合一的話，「在家工作」的公務員怎對得起3萬多日以繼夜奮鬥在抗疫前線的紀律部隊，和仍堅持在直接服務市民崗位的公務員同僚？

知行分裂的林鄭，又怎能以身作則團結和帶動全體公務員投入抗疫鬥爭？更有甚者，今年一月，林鄭政府還發最後通牒，要全港1,663個互助委員會在6月底開始分階段解散，試問這是團結市民抗疫嗎？