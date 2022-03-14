第5波疫情嚴峻，近日確診個案雖由5萬多宗回落至2萬至3萬宗，但仍是5位數字，政府說「平穩」，無疑係自欺欺人！

目前本港累計總染疫個案超過70萬宗，而疫情兩年至今共有近4,000人死亡，有關數字每日仍在增加，最慘嘅又係普羅市民。疫歿出殯無期，喪禮係人間最後尊嚴也失守，有殯儀業界人士透露，現時屍體數量之多為「百年一遇」，涉及唔少行政因素，導致家屬遲遲未能領到死亡證明文件，出殯亦隨之被拖延。另一因素係不少逝者家屬亦染疫，導致部分遺體遲遲未被領取。

日子艱難，有人感嘆：日本仔佔領香港時之三年零八個月，都未曾有咁慘嘅局面！老朽睇過一些掌故，據悉日據時期，香港部分西餐廳仍然運作如常，為港人供應西式食品，甚至提供茶舞活動！

阿哥，香港依家之禁聚令仍然嚴苛，正當老朽想剃清三千煩惱絲，青燈木魚伴餘生之際，政府忽然又解禁髮型屋處所，畀市民出去「剪草」，老朽惟有於滾滾紅塵，做番俗世凡人，退一步自我安慰，舞冇得照跳啫，幸好仍有馬照跑，不至於屈出疫後創傷後遺症，或衍生一連串情緒病；臨老整劑咁嘅嘢，試問情何以堪！

講開又講，政府開通快測呈報平台當日，一度有成25萬人排隊登入，而實際有效成功呈報嘅市民，每日平均只有約1.4萬人！庸官唔去查找原因，卻一味靠嚇，由今日起須在24小時內上載快測結果等相關證明文件，否則不會獲確診證明，即打工仔俗稱嘅「病假紙」！阿哥，咁多人想登入，你估個個入到咩？社會已經咁亂，庸官仲一味製造矛盾，添煩添亂！打工仔疫情下已經夠苦了，連張病假紙都咁計較，難怪你阿媽成日被人問候！