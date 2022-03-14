「快準全」的疫情訊息，有助提升公眾對政府防疫政策的信任和合作，進而加強全民防控疫情的力度。3月9日傍晚5時55分，政府經通訊辦的「緊急警示系統」向全港市民的手機同時發出中英文版本的「緊急警示」，附以長約10秒的響號和震動，指伊利沙伯醫院由該日起轉為新冠定點醫院，呼籲非新冠及非危重病人勿到來。但因事出突然，不少市民被嚇了一跳，紛紛洗版，令警示變驚嚇，更凸顯政府在疫情解說的四不足。

該緊急警示系統由防疫抗疫基金撥款1.5億元委託建立，在2020年11月推出，至今首度使用。其實，不少國家或地區都有類似系統，在天災人禍時發揮警示和救命作用，而新冠肺炎是傳染力極強的新興傳染病，公眾對此一知半解，亟欲從政府獲取正確而詳盡的最新疫情消息，好讓大家知悉疫情發展減恐懼，以及免受感染和接受治理的途徑和需關注要點保健康，但若公眾對警示一無所知甚至心存誤解，便將得物無所用，平白被嚇10秒鐘，更可能削弱對防疫措施的配合度。

「緊急警示」只是整套緊急應變計劃的其中一個環節，但一葉可知秋，頭炮僅能悶響彰示政府的疫情訊息存在結構性紕漏。第一，超越了比例原則。設立警示系統是要在可能危及廣泛人命財產安全的緊急情況時，發出有迫切性的公告及訊息，讓公眾知所趨避、及早應變。但伊院改作定點醫院，在早一日已被媒體曝光，特首亦已正式公布，而受影響的僅是非新冠及非危重的急症室病人，以及當晚的門診病人，無論時間、地點、人數和重要性，有需要作全港同步「緊急警示」嗎？此例一開，往後如何跟進？

第二，欠缺配套支援。應變計劃包含應變、善後和復原三個階段，當局的警示，震撼式告知伊院「落閘」後，沒有其他下文，對普羅市民來說有何意義？而受影響的病人該回家？去藥房買成藥？轉去哪間醫院求診？全都沒有交代或提示，連最起碼的查詢電話也沒有，對帶病之軀真的情何以堪！

第三，同理心不足。警示系統要發揮作用，公眾信任至為重要，但信任是非常敏感微妙，警示太早、太晚、太多或資訊不整全，都易出現負面效應，甚至訊息疲勞，後座力非比尋常。因而應多從市民角度出發，以同理心而不是「靠嚇」，讓市民認知接受並願跟政府一起抗疫。

第四，決策紊亂，解畫不力。疫情瞬息萬變，抗疫政策需要快速調整，加上不實和誤導訊息湧現，需要主管官員及時導正、緊急澄清，卻沿襲一貫向媒體「放風」探民意模式，致令決策迂迴延宕、反覆多變，並有太多的妥協和計算，徒添「慢三拍」和「離地」的疑竇，即使特首親自解畫，但疫已至此，信心講話倒不如透明交代和看得見的改善，相關努力有待完善「給力」。