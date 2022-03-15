世界視線：伊朗亮劍促談判　導彈齊射震美以

俄烏戰事尚未結束，波斯灣局勢突然變得緊張。重啟伊朗核協議即將簽字之際叫停，伊朗革命衞隊在敏感時刻向伊拉克北部發射至少12枚彈道導彈，波及美國領事館周邊地區。伊朗突然發難，某程度上與俄羅斯有戰略默契，分散美國的注意力。其次是「以打促談」，扭轉核協議談判的不利地位。三是警告一直小動作不斷的以色列，不要再生事端。

目前美國把全副精力集中在烏克蘭戰線上，為基輔提供武器及情報支援，抵擋俄軍鐵蹄，希望戰火不要蔓延至第聶伯河西岸。伊朗與俄羅斯在敍利亞內戰中緊密合作，共同支持巴沙爾‧阿薩德政權。加上近年俄伊多次受到美國制裁，兩國雙邊及經貿關係不斷加強，戰略默契透過軍事合作增加。伊朗在關鍵時刻導彈齊射突襲伊拉克，最大目的是企圖令美國分心，讓華府權衡是否在東歐及印太外另闢戰線，與俄羅斯、中國及伊朗同時交鋒，加劇大規模衝突風險。

俄羅斯代表在核協議談判最後一刻提出書面保證，要求確保俄伊合作及貿易不受新一輪對俄制裁影響，歐盟以外部因素為由中斷奧地利維也納談判。俄伊一唱一和，把暫停談判的決定權拱手相讓。如果核協議保留限制俄伊貿易的條款，等同繼續局限伊朗發展，並加強對俄制裁殺傷力。洞悉意圖的伊朗指摘美國提出不合理要求，妨礙談判進程。無獨有偶，美國近期以涉嫌違反禁運規定為由，扣押兩艘運載超過70萬桶伊朗石油的油輪，反映華府亦不希望核協議成事，令俄伊獲益。為了扭轉不利局面，伊朗便露兩手施壓，要求解除更多制裁。

以色列一直反對核協議，憂慮美伊關係緩和後無法獲得美國最新軍事技術。談判期間，以色列空軍多次空襲敍利亞，摧毀疑似伊朗革命衞隊目標，企圖在美伊之間製造矛盾，令核協議無法成事。及至早前，以軍空襲敍利亞首都大馬士革，殺死兩名伊朗革命衞隊成員。革命衞隊今次發動攻擊後，承認是針對以國的報復行動，並指目標區域內有以國秘密基地。伊朗以導彈突襲回應以色列的挑釁，同時含有嚴重警告意味，倘再不收手將直接攻擊以色列本土。