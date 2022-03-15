正論：地震疫劫雖恐怖　最恨人禍斷生路

林鄭變髮，特首林鄭月娥上周四出席疫情記者會時，髮量及髮色較前一天變得烏黑濃密，同日全港髮型屋及理髮店重開，成為網民熱話，林鄭的煩惱絲獲得梳理，但港人的煩惱卻廢官懶理，有專家預計，市民還有一段長日子受疫情困擾，黃台之瓜，何堪再摘。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨日表示，料疫情在高位「平台期」持續一段長時間後，才有可能回落，估計需3或6周，而回落期未必能很久，港人有排不安樂。劉又以新加坡來比較，指該國跑在疫情前，每日新增病例能夠遏制，而香港多方面都差，房屋及安老服務政策亦有很多缺失，安老政策一敗塗地，與新加坡高下立見，一直很辛苦追趕疫情，屬因果關係，全港市民接受和共同承擔。學者指今次疫症失控，反映港府管治多缺失，存在已久的社會問題若不認真處理，只會繼續出現第6波、第7波疫情。

廢官作的孽，卻要市民承受，不但醜出國際，亦令港人在14億同胞面前抬不起頭。內地新冠疫情最近死灰復燃，單日本土個案三千多宗，據指是由境外輸入轉為本土爆發，單是香港輸入確診和無症狀感染病例經常由數十至過百宗，廣東省佔最多，深圳市周一起開始「封城」7日，開展全員核酸檢測，東莞市亦實施同類措施，有深圳衞生官員指當地目前疫情是受到香港等周邊地區疫情影響。加上之前屢次港人爭相偷渡返內地，被視為播疫源頭，不少內地網民評論直指香港「累街坊」。

也難怪同胞有不好觀感，港官無力遏制疫情，反而令到疫情大爆發，不但禍延內地，令到通關臨門一步泡湯，不少中港家庭團聚無期，而且為中央添煩添亂，一國兩制，港人治不好香港，要哀求中央援手，先是領導人訓示，後有欽差大臣監察，派出專家組來港指導，更進一步調動內地醫療隊來港馳援，亦確保抗疫物資及糧食供應充足，甚至連豬肉屠宰人員以及院舍照顧人員也輸入香港，以濟燃眉之急。林鄭班子不知有否感到無地自容，但暫時鬆了一口氣，但全港近800萬人的怨氣卻難以消除。

超過七十萬人染疫，數以千計新冠亡魂，多數是長者，本來應該享兒孫之樂，卻被送進枉死城，遺體滯留在醫院，走廊及病房變停屍間，病人與屍同眠，甚至連身後事也辦不了，家人想見最後一面，卻要抱屍袋痛哭。就算染疫僥倖保命，但家居隔離等於自生自滅，醫療系統崩潰，政府根本沒有想過如何處理在家隔離的人，林鄭說數目有30多萬，實際可能遠不止此數，現在政府才說要急起直追，提供支援，實在太遲了，痊愈的自己痊愈，擅自出外的播毒不停，還有幾乎每日都有疫患在家失救亡，昨日一小時內便有兩名染疫男子不治，永遠看不到林鄭口中的抗疫物資包。

說是隔離設施不足，才會要這麼多人留家抗疫，但傳媒卻揭發，用於隔離患者的亞洲國際博覽館，有展館空置沒有接收病人，亞博館內5個醫管局管轄隔離設施，其中3個館1,000張病床在爆疫高峰期間閒置沒派用場，另外兩個館亦不足一半入住，而入住者同樣被忽視，一樣要自生自滅，逾千確診病患共用同一個戶外浴室，病人家屬投訴年長患者廿多日無法洗澡，相比起來，難怪不少人抗拒送往隔離設施了，網絡上不少「營友」拍營中生涯苦中作樂，流傳國際引為笑柄，狠狠摑了港官一巴。

凡是出了亂子，港官總推卸是人手不足，現在中央出力支援，要人有人，要物資有物資，內地醫療隊將進駐亞博館和其他設施，如果還是未能改善問題，不知港官又有甚麼藉口推搪，總之責任都不在他們身上，問責制等於空談，反觀內地，最初武漢爆疫情迅速換人，可以回復元氣，這兩年多來，內地抗疫不力的官員落台者眾，最近東莞爆疫情，暴露出疫情防控工作存在漏洞，存在履職不力、失職塞責等問題，廣東省公安廳副廳長黃守應等6人被免去職務。沒有比較沒有傷害，市民不禁問，幾時輪到律政司司長鄭若驊，食衞局局長陳肇始，運房局局長陳帆等廢官落台？還有特區之首林鄭月娥，為何神憎鬼厭，依然尸位素餐，苛政連連，不肯放過港人呢？

諸多禁令打擊百業，禁晚市堂食令全港夜晚如死城，然而病毒為何只會在夜晚才出現，官員沒法自圓其說，更變本加厲，又有消息人士指，如果確診數字持續高企，港府可能會加辣，收緊社交距離措施，食肆堂食每枱兩人減至一人，消息傳來，飲食界如聞噩耗，現在已經吊鹽水，苦苦支撐，一人一枱，無法維皮，不如索性下令關閉。港府雖然有澄清未有如此打算，但慣性朝令夕改，又怎會令人放心呢？

苛政猛於虎，人禍比天災更可怕，昨日凌晨約2時半港九新界感覺到約數秒的劇震，不少人從睡夢中驚醒，香港天文台接獲近萬名市民報告，才表示中國東南部近岸，廣東惠東縣對開海域發生一次4.1級地震，本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第4度，市民批評當局未有及早發布資訊，質疑天文台地震探測儀器「形同虛設」，亦有人質詢耗資1.5億元緊急警示系統，之前伊利沙伯醫院停收普通科病人，向全港市民同時發出中英文版本的緊急警告，手機發出長達10秒的震動和恐怖音效，不少市民高呼「嚇死人」，斥政府小題大做，今次真正地震，卻為何沒有警示，簡直比荒謬更荒謬。今次慶幸沒有死人冧樓，若果下次有更嚴重災禍，又如何逃出生天？

港官不但沒有警示港人在災難中逃生，更以種種禁令，扼殺市民的生機。港官薪酬是國際元首級，但表現卻是災難級，內地官員人工遠低於本港，但辦事果斷，說封城就封城，萬人博覽會可以即場封閉驗核酸，香港的全民檢測，只聞樓梯響，這一切明顯是人的問題。香港本來是福地，種種天災都未有重大傷亡，但人禍卻躲不過，今次疫情反映無遺，是誰一手推香港上絕路，國安法能查個究竟嗎？