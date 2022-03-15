產評：港經濟臨崖下墮　通脹加息奏悲歌

香港爆發的第5波疫情，至今尚未受控。港府抗疫無方，本已對香港經濟造成致命傷害，加上近日內地多地再爆發疫情，兩地通關無期，苦日子未見盡頭。禍不單行，俄烏開火進一步打擊全球商品供應，激化通脹危機，本周美國啟動加息周期已毫無懸念，遍及各行業的全球加價潮正殺埋身，百物騰貴只會令經濟復甦變得更加艱巨。近月港股出現「海嘯式」的拋售浪潮，恒指失守兩萬點關頭也不回，在預警香港經濟正大難臨頭！

自從去年第四季開始，變種病毒Omicron疫情全球爆發，政府本該早早檢視防疫措施，確保資源調配及時應對。偏偏港府危機意識嚴重不足，高官政界防疫意識鬆懈，醜態百出。及至第5波疫情爆發，港府決策又慢三拍，訊息混亂，措施朝令夕改，至中央須再次出手協助。如此塞責，一眾廢官仍然站在台上，淪為「兩制」笑柄。

時值東西對立的百年大局，香港作為中國的國際金融中心，擔當着重要的戰略角色。可是防疫失誤，加速中產專才離港，外資撤出，資金與人才流失損害經濟競爭力，損失無法估量。國際金融中心地位打折，既未能有效發揮戰略地位效用，企業與市民的元氣皆大傷，要應付疫後重建只怕有心無力。

可是如今更大的危機，在於全球通脹猛於虎！俄烏開戰後大宗商品價格近月大幅飆升，全球製造業都面對原料價格上升的問題，加價之聲遍布各行各業。有別於美國經濟尚處增長周期，香港經濟疫下正在尋底。油氣價格飆升，能源與公共交通費用只怕有增無減；加上進口食品、衣履等輸入性通脹升溫，而建屋成本亦趨升，意味港人衣、食、住、行的費用只會有增無減。

要知道，逾兩年一波比一波嚴重的疫情，已把企業能透過內部調整來抵銷部分通脹壓力的空間消耗殆盡，升斗市民「荷包」不斷縮水，整體社會應對通脹的能力已大不如前。近期港股現「海嘯式」的跌浪，恒指失守兩萬點關即市未見似樣反彈，成交放量，反映各路資金要錢不要貨。這股「大淡風」在在反映外界看淡香港經濟前景。

通脹勢兇夾狼，本港政府在抗疫的同時，本該及早綢繆「抗通脹、保民生」的工作。不過，以這廢官班子每事皆頭痛醫頭、缺乏憂患意識的作風，企業與市民都已經不存期望，只有硬食。

企業捱不過，只有倒閉收場；打工仔收入不穩，只有節衣縮食，減少消費。政府發放的一萬元抗疫消費券，對於刺激消費市道之效，只怕亦要大打折扣。

面對內外交煎，百業蕭條，民生艱苦，不用滯後的經濟數據來說明香港經濟已越崖而墮，企業與市民都在親歷其境，感受其中。若內地經濟增長動力放緩之勢年內未見扭轉，接下來的通脹與加息浪潮，香港經濟幾無還擊之力，只有衰多幾錢重。管治再無突破，繼續愈搞愈禍，悲歌奏不完！