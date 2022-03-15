功夫茶：留港艱苦冇生機 人離鄉賤亦可悲

本港未來禍福難料，加上對現屆政府失望透頂，愈嚟愈多港人選擇移民，離開香港。之不過，所謂「物離鄉貴，人離鄉賤」，都唔係每一位移民可以喺他鄉生活得更好。尤其如今天下絕不太平，病毒肆虐世界，環球經濟不穩，何處又稱得上係「樂土」呢？近日，就傳出一位年過六旬嘅港人，喺台灣遭遇橫禍，急需援手，卻至今仍無親友問津！

根據爆料嘅台灣女看護所講，港人許先生傷勢不容樂觀，佢先喺泳池跌親，傷及頸椎；喺昏迷期間，身上僅餘嘅1,000多元新台幣又畀人偷走；由於種種原因，又無台灣嘅醫保，一度被醫院拒收，即使最終成功入院，亦冇錢做手術，隨時變成殘障。更甚者，許先生家吓喺台灣無人無物，連朋友都冇，而且生活不能自理，食飯飲水去廁所都需要他人照顧，可以話係走投無路。迫於無奈，女看護於是選擇喺網上求助，希望許先生喺香港嘅親友可以伸出援手！不過直至尋日，都只有香港入境處就事件發聲，話喺獲悉事件之後已經主動聯絡當事人，提供適切意見同可行協助。

每個人都有自己嘅故事，自己嘅經歷造成不同嘅因果，許先生之所以流落台灣，背後一定有耐人尋味嘅故事，個別例子實難以武斷地評論。之不過，隨着移民外地嘅港人愈嚟愈多，喺互聯網社交平台上，類似求助嘅貼文不止百千宗，反而係多不勝數，足見移民外地唔一定萬事大吉，一帆風順。畢竟新嘅環境，意味着有新嘅挑戰，雖然會有新嘅機遇，但人生路不熟，能否好好把握，都係因人而異。

如今香港資訊發達，好多人喺移民前，都深明移民後可能面對嘅困難，咁點解仲咁多人選擇離開？離鄉別井相信對於唔少選擇移民嘅人嚟講，都係一個艱難嘅決定。之不過，現屆政府施政一團糟，當斷不斷，又朝令夕改，無論喺防疫抗疫，抑或振興經濟，房屋政策或環境衞生，每一方面都一事無成，仲愈做愈衰，成塊福地被港府搞到烏煙瘴氣，每位港人都飽受其害，可謂民不聊生。市民捱完一年又一年，始終唔見有轉機，惟有自覓生路。須知道，求生係人嘅本能，現時離開嘅人，與其話係為咗追求更好嘅生活，不如話係為咗尋找可以生存嘅空間。

喺香港土生土長，港人又點會對呢塊土地毫無留戀呢！但無論感情幾咁深厚，一個人一旦死心，最終都係會選擇放手，因為現代人都明白，有時候，分開都係一種解脫嘅方法。依家咁多港人選擇移民，正正係因為對港府死心，認定香港未來難有希望，換句話嚟講，選擇移民，就係港人對港府無能嘅一種無聲抗議，對現屆政府投下嘅不信任票。不過，大勢並非不可逆轉，現屆政府任期即將告終，下屆政府假如能重塑繁華，移民回流，或許會成為新嘅趨勢。