俄烏之戰的最大啟示不在於戰爭本身，而在於戰爭背後的陰謀。

戰爭是由美國挑起的，這已經是毫無疑問了。但美國不是為了烏克蘭的民主、自由與人權，也不是為了烏克蘭政府內的寡頭壟斷集團或新納粹主義勢力，這些對美國而言，不過是戰爭的藉口，均是用完可棄，甚至如美國在中東培植的回教極端主義組織阿蓋德與伊斯蘭國，反過來可對之追殺。美國的目的是打擊俄羅斯，繼上世紀90年代瓦解蘇聯，今天是要瓦解俄羅斯。這完全是從美國霸權主義出發，也不管歐洲的安危。事實上，美國也希望打垮俄羅斯之後，繼續把歐洲列為它的勝利品，永遠駐兵，也永遠防止歐洲各國的主權獨立。

今次戰爭，美國對俄羅斯的制裁，不同於對伊朗、敍利亞、北韓、委內瑞拉等國。今次覆蓋廣，打擊嚴厲，而且是從金融與國際貿易進行全面的封鎖，顯然是想把俄羅斯置於死地，推翻普京政權，再來一次90年代俄羅斯聯邦分裂為多國的企圖。五眼聯盟、歐盟、日本等都被脅從，且要挾其他各國參與封鎖，後者不從，便揚言進行嚴厲的二級制裁，尤其是針對中國，一是不能幫助俄羅斯，中國甚至要遵行美國對俄的制裁；二是要減少對俄貿易和經濟來往，要中國切斷與俄關係來助美（悲哀的是內地亦有所謂精英支持美國，要中國背棄俄羅斯，參加反俄陣營）。這樣威逼中國服從美國指揮是前所未有的情況。美國因印度購買俄國軍備，亦要制裁，顯然美國是要逼迫全球服從其霸權主義來滅絕俄羅斯。

中國會否害怕，一如內地一些主張，要與俄羅斯切割，重歸美國懷抱呢？

俄羅斯未必全敗，烏克蘭之戰可勝，國際貿易可依賴石油、天然氣、農產品出口，OPEC+的集團勢力正迫使美國要向伊朗、委內瑞拉求增石油來抑止國際油價，可伊、委兩國都不願背棄俄羅斯。巴西、墨西哥、印度不願制裁俄羅斯，美國全面封殺的希望便寄託於中國。但是，美國不願拉攏中國，而是進一步威逼中國順從。這是它的面子問題，背後更是對中國的懼怕，卻恰好有助中國的決策。美國求和（當然是偽裝），容易爭取中國內部親美畏美勢力的支持，中央決策不易。但美國威逼，中國便上下同心，視俄羅斯的今天是中國的明天，敵愾同仇，不再遲疑，從國家利益出發來支援俄國抗美。