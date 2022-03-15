京官最近對「愛國者治港」又提出了「新五條」，一是有情懷，二是有格局，三是有擔當，四是有本領，五是有作為，似乎是對特區管治班子感到不滿。

早前京官對「愛國者治港」的五點標準是：一、善於在治港實踐中全面準確落實貫徹「一國兩制」方針，做立場堅定的愛國者；二、善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題，做擔當作為的愛國者；三、善於為民眾辦實事，做為民愛民的愛國者；四、善於團結方方面面的力量，做有感召力的愛國者；五、善於履職盡責，做有責任心的愛國者。

老實講，這五點已經是高標準、嚴要求了。環顧香江，能做到的恐怕萬中無一，要說這是「培養方向」，期以後來，也是要下極大的工夫、歲月的磨練和各種考驗必不可少，現在又加上了一個「新五條」，那就更加任重道遠。「老五條」是大原則、大框架，着眼於政治要求，作為愛國者，政治立場、政治思想、政治水平，政治上要過硬永遠是第一位的，政治是統帥、是靈魂，在用人行政上更是如此。

過去，講愛國愛港，一直很籠統空泛，不知政治標準和要求在哪裏，許多人只把它視為一種「感情」，現在有了具體要求，愛國的表現是必須在治港實踐中全面準確落實貫徹「一國兩制」方針，這就要求「治港愛國者」要努力學習和搞明白甚麼是「一國兩制」方針，怎樣全面準確貫徹，怎樣心明眼亮、立場堅定。須知道，過往的那些愛國者有幾人老老實實、認真學習中央關於「一國兩制」大政方針的論述和文件？更不要說把它運用到實踐當中了。

「老五條」中的二、三、四、五是政治要求的體現，都是政治水平和政治過硬的展開。「新五條」則是對「老五條」的充實，令「愛國者治港」有血有肉，有擔當，有作為。這讓人想起毛主席的教導，要做一個高尚的人、純粹的人、脫離了低級趣味的人、有益於人民的人。