最近美國等西方國家對俄羅斯施加的一切，已不只是制裁這麼簡單，根本就是明火執仗的搶劫。俄國在西方的資產一夜之間幾乎全被凍結甚至沒收，連私人財產也無法幸免。最令人瞠目結舌的是，過去一直標榜永久中立的瑞士，這次也撕下假面具，將瑞士銀行裏的俄羅斯資產無論是政府的還是私人的統統凍結，食相實在難看。

中立國不中立，其他西方國家更像獵狗似的一哄而上，俄羅斯富豪的存款、資產、豪宅以及私人飛機、遊艇等等，全部成為西方獵物。西方平時口口聲聲私人財產神聖不可侵犯，此時卻撕破臉皮，直接下手搶劫，完全顛覆了人們的世界觀和價值觀。不僅如此，在一片「制裁」叫囂聲中，所有跟俄羅斯沾邊的東西都被視為洪水猛獸，連柴可夫斯基也中箭，《天鵝湖》、《胡桃夾子》統統被西方禁演。據說俄羅斯的貓也被貓科動物國際聯合會「制裁」，不得參加寵物展。

事實證明，強盜就是強盜，過去西方靠搶奪殖民地資源壯大自己，現在雖然披了一件「文明」外衣，但還是改變不了強盜基因。他們舉着「反戰」旗號，大義凜然，可是當美國入侵其他國家時，他們卻視而不見，這豈止是雙重標準，簡直是為虎作倀。

過去不少人中了西方圈套，認為西方社會講民主、講法治、講人權，不會隨便侵犯私人財產。如今才知道一切都是謊言，西方不僅可以隨便羅織罪名，而且可以隨便沒收私人財產。看到一幕幕哄搶畫面，不知那些熱衷於將財富轉移到西方的中國富豪們有何感想？西方今天可以沒收俄羅斯財產，明天自然也可能以同樣手法對付中國，如果有人依然願意自投羅網，那就只能怪自己有眼無珠。

前車之覆，後車之鑑，俄羅斯的經驗教訓告訴中國人，千萬不要相信西方。甚麼私人財產不可侵犯，甚麼言論自由，甚麼藝術無國界，甚麼體育無關政治……全是騙人鬼話。實際上，中國在西方的投資和財產比俄羅斯多得多，一旦面對同樣遭遇，損失也必然多得多，單是美國國債就達逾萬億美元，隨時化為烏有。正所謂君子不立危牆之下，面對美國霸權和西方強盜，中國人千萬不要抱有任何幻想。自己財富還是放在自己地方最安全，當務之急是盡快想辦法減持美債，直至清空為止，否則終有一天被美國據為己有。