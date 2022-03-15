香港正值多事之秋，連地震也會發生。昨日凌晨約兩點半，廣東惠東縣對開海域發生黎克特制4.1級地震，連香港也有感。市民從睡夢中驚醒，偏偏天文台諸君仍未睡醒，竟然要市民向天文台報告情況才施施然查找資料。整個港府如在夢中，又可見一斑。

要說港府如在夢中，當然不得不提抗疫工作一塌糊塗。當林鄭政府仍就全民檢測搖擺不定、遮遮掩掩之際，深圳已用行動告訴港府何謂快狠準的全民檢測。當地昨日起一連7天開展3輪全民核酸檢測，除保障城市運行及供港物資貨運的交通，全市公交、地鐵停運，社區小區實行封閉式管理，非城市保障型企業停止運營或居家辦公，全市人員停止一切非必要活動，非必要不能離開深圳。人家確診數字遠遠不及香港，人口要比香港多出一倍，但全民檢測、封城禁足話做就做，依然沒有出現任何亂子，而且還可兼顧供港物資，擺明就是打臉無能港府、打臉林鄭。

林鄭只能面懵懵死撐，指內地城市在確診個案出現初期已限制居民和企業營運，並執行全民檢測，但香港地方稠密，檢測會造成大排長龍，令市民擔心交叉感染。她承認香港檢測能力仍未達水平，不能在未來數天立即進行3次全民檢測，可謂藉口多多。

其實，既然知道香港地方稠密，為何早前還要日日封樓驗污水，再將數以千計市民密集式逼上街做檢測交叉感染？既然深圳在確診個案出現初期已採取全民檢測行動，為何港府在疫情爆發之初，由議員到輿論皆呼籲港府封城強檢，偏偏林鄭不屑一顧，置若罔聞？事實擺在眼前，第5波疫情不是天災而是人禍，是林鄭專斷獨行、剛愎自用、心存僥倖所致，結果連累大量人命傷亡、經濟停擺，該當何罪！