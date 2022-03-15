在中國960萬平方公里的土地上，最好當的地方領導人，大抵就是香港。特區領導班子的薪酬，不但勝於所有省市幹部，更勝於中央領導人。然而，薪金高不代表責任重，更不代表壓力大，中央領導對香港的特區官員一直特別包容，說話也分外客氣。

這兩年，新冠肺炎疫情奔襲全球，中國境內自然不能幸免。別的地方幹部，偶有防疫不力，中央馬上嚴詞申斥，甚至撤職查辦。最近，新一波新冠疫情大爆發，吉林市和上海都疏於防範，前者的領導被即時免職，後者雖然烏紗暫保，但也給不點名批評，中央直指其「自以為是」、「自把自為」。

香港的防疫工作做得遠比吉林、上海差，偏生中央領導對特區管治班子仍然寬容，只是責成一眾官員要「負起主體責任」。待遇如此厚薄不同，或許會讓其他地方的官員，恨得牙癢癢。

不過，中央衡量內地省市和香港的管治標準，倒是從來都不一樣。2014年香港爆發「佔中」示威，特區政府投鼠忌器，不敢強硬清場，最終事件要延宕數月，方能結束。2019年的反修例示威更嚴重，號稱有過百萬人上街，暴徒四處打砸、傷人，問題擾攘接近一年，直至阿爺出手，制訂《港區國安法》，才勉強平息。

上述事件要是在內地省市發生，地區領導恐怕早已給撤換了幾回，但在香港，兩任行政長官非但沒給中央嚴懲，他們的處理手法，還得到正面評價。如今上一任特首雖已離職，卻是祿位高遷，官居全國政協副主席，現任特首至今也是穩坐府衙，安然無恙。

阿爺為甚麼總是對特區領導人如此寬厚？這番天機，讀者諸君不妨自行參悟一下。