再有專家發表駭人言論，竟建議當局對拒絕接種新冠疫苗的長者，「扚去另外一個地方圍住佢哋」，甚至認為「將來劃一條線，以後唔准享用老人服務」，教人見識到孔子所指的「鮮矣仁」。

專家稱「打疫苗其實都係一種干預行為」，又指「喺香港社會從來都係冇強制嘅」，說着說着又秒殺自己，以為禁未打針者享用老人服務就不是變相強制，掩耳盜鈴、自打嘴巴莫此為甚，最反智的是形容「呢班人有風險會惹到其他人」，但每日新增的確診個案已說明打了針不代表不染疫、不傳播，按專家思維，那豈非要暫停一切長者服務？

新冠肆虐香港兩年多，一大堆專家由起初說的「疫苗可預防疾病」，修訂為現在的「疫苗可減低重症和死亡風險」，隨着「自然感染就像上天為你打針」日前正式出爐，專家稱自然感染得出的抵抗力遠勝於接種疫苗，稍後會否進一步修訂為「疫苗可減低那些可減低的重症和死亡風險」？最好閣下本身沒有重症，既不是長期病患，亦沒有患癌，更毋須洗腎，不然的話，疫苗到頭來並未減低你的重症風險，那也實在是沒有法子了。

正當不少專家兩年多以來，只知恫嚇小市民，卻從來不見有催促疫苗生產商洗心革面研發更有效的疫苗，這等專家根本有負社會期望，而將這班只不過黃口小兒之見的專家奉為圭臬的一群盲粉，則是助長疫情肆虐的幫兇。看看有藥廠近日表示正研發針對所有新冠變種病毒的新疫苗，一班背着燭光面壁而坐，然後對其所看到的壁上影子感到無比滿足的懵人傻人，現在懂得覺醒了沒有？

見怪不怪，其怪自敗，若不是有傳媒隔三差五找來所謂專家大發偉論，這群所謂專家會否出現搶眼球式的鬥噏呢？可見專家之亂絕非偶然。