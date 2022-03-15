疫情持續嚴峻，減感染、減重症、減死亡是現階段抗疫重點，其中最大的挑戰是長者保護不足。全港約800間安老院舍中，逾九成曾有院友或員工染疫，疫情下近六成的死亡個案來自安老院舍。救人如救火，當局要對症下藥，就必須重點提升長者疫苗接種率，增聘照顧員人手，以及做好院舍閉環管理，保護院舍中未染疫的長者。

長者接種率一直偏低，據政府早前透露，目前仍有約130間院舍等候外展隊安排接種疫苗，全港近8萬名院友中，只有約一半已接種第一劑疫苗，比率之低是造成死亡率高的主因。政府必須增加院舍疫苗注射人手，動員更多私家醫護參與，派出更多外展隊，盡快大幅提升院舍長者的疫苗接種率，以九成接種率和達致第3針為目標。

安老院舍長期缺乏抗疫支援，筆者過去一段時間，聯同義工隊伍向深水埗及油尖旺區安老院舍派發快速檢測套裝、中成藥等防疫物資。據了解，現時院舍物資短缺問題得到紓緩，但照顧人手仍嚴重短缺。對於招聘內地護理員遇到阻滯，當局應持續加強本地招聘和培訓，透過增加薪酬及抗疫津貼，吸引更多本地人員加入。同時要徵用更多場館作長者暫託中心，並聯絡私家醫療機構入場承接，照顧輕症或在醫院康復後不適宜回安老院舍的長者。

政府早前提出研究在無感染的院舍進行閉環管理，以減少感染風險，方向正確。不過有關措施屬自願性質，業界反應冷淡，歸根究柢是配套問題。因本港院舍大多沒有宿舍供員工休息，資助院舍在規定下亦不可興建宿舍。當局應該及早在政策上拆牆鬆綁，並且提供支援院舍職員的生活津貼、改建隔離設施或休息場地的費用等，甚至安排專用酒店及專車方便照顧員閉環入住，以減少院舍的顧慮。