特首林鄭月娥疫情「天天講」，一如筆者所料，言多必失。她的每天例行記者會第一天還有點新鮮感，接下去便不斷穿崩了。為免出醜當場，竟規定記者在問了問題後「不得追問」，確保單向賣貨不穿崩。

睇魔術不得追問。林鄭被記者質疑戴番口罩，是否便喪失了令市民可以感受到她的心態和情緒時說，行政長官每天都會做風險評估，戴回口罩是根據風險評估而決定的。真個是此地無銀三百両，解釋即掩飾。在「不得追問」下，不知她的風險評估何時做？做了多少次？根據是甚麼？其實她用一句接納市民意見便可畫上從善如流的句號了，何必畫蛇添足？又怎能自圓其說和教育市民呢？倘若日後有市民被檢控違口罩令，抗訴上到法庭時，被告者引用林鄭戴不戴口罩是根據每天風險評估做決定的話，豈不成為流傳後世的政治笑話？試問作為特區之首的抗疫總司令，是否應具備最基本的防止交叉感染最起碼的衞生常識和帶頭起模範作用？

「特別節目」秘而不宣。林鄭被質疑「烽火戲諸侯」般向全港市民發手機「警示」，若當局認為如此重要訊息必須發放以提醒市民，為何不在同日上午的「天天講」和下午的醫療衞生部門例行記者會先加強提醒，或在中午新聞時間發政府公告，而要在黃昏時才作驚嚇的警示呢？對此，林鄭在「天天講」上被質疑，照例也是只有她強詞奪理地講，沒讓記者追問。如此一言堂的「天天講」，不舉行也罷。記者都奇怪特首為何懼怕理性的追問？

單向式推銷手法。林鄭在「天天講」又賣貨般引用內地專家權威梁萬年的稱讚，但對梁萬年指香港抗疫措施要如同「針灸」一樣到位，記者欲再進一步問清楚時，「不得追問」便成林鄭的護身符了。