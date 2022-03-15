呢波疫情令人充分體驗港府抗疫嘅無能，太平盛世時，庸官自詡執行能力高，依家搞到一鑊泡，醫療系統崩潰，隔離措施不勝負荷，庸官之政策仍搖擺不定，確診市民求助無門，被迫在家隔離，同住家人鮮有不被感染。

特首林鄭日前表示，現時估計仍有超過30萬人在家檢疫或隔離，但30多萬可能是比較高估嘅數字。老朽相信，數字不會高估，只有低估，皆因自己認識嘅親朋好友，好多已經中招！起初聽到，個心都離一離，依家都慣咗，天佑善人，自求多福！多休息，做好衞生隔離，自然就會一天光晒！事實上，不是這樣又能如何？老朽身受其害，家人中招都係全靠自己，而老朽打去明愛醫院求更改覆診，由上月中打電話打到今日，打到手抽筋，又Email，都冇人睬你，都唔知何年何日先可以覆診！可想而知，真正急需攞藥救命嘅，只能自行去私院，冇經濟能力嘅，真係唔知點算好！

太平山在哭泣！事到如今，林鄭惟有認衰，指支援工作上處於「追趕」狀態，而香港面對嘅難題係人手不足。唉！香港明明係個國際都會、亞洲金融中心，依家搞到「風水先生無定葬，占卦先生半路亡」，你話陰唔陰功吖？社會上人心惶惶，一來隔籬左右都中招，擔心幾時輪到自己；二來疫情曠日持久，百業蕭條，打工仔好多收入減少，更多係手停口停，動態清零睇怕無望，自己荷包就大早清零，政府派一萬蚊消費券，又頂得幾耐？

基層市民嘅憂慮：活着，維持基本生活必需，都唔容易！個個月準時收三、四十萬元人工嘅高官，又怎能體會？實情係香港政府不缺錢，不缺資源，庸官口稱「打仗」，但欠的卻是打仗時嘅團結意志、覺悟和決心，香港遂萬劫不復！