最近新冠肺炎疫情肆虐全球，各地社交活動相繼取消，但翻開歐美娛樂雜誌，不約而同的報道知名大導演徐克的新聞，他去年在內地攝製的《長津湖》正安排在歐美市場推出公映。

此片分上、下集在內地上畫時遇正新冠疫情，市民社交活動大受影響，亦可以打破內地票房紀錄創下佳績，身為監製兼導演的徐克功勞至大，雖然片頭字幕印出陳凱歌、徐克、林超賢三大導聯手攝製，惟看過這部電影的，都會知道該片無論是包裝、節奏、風格、場面以至說故事方式，都潛藏徐老怪或大老爺的獨特商業味道！

上世紀八、九十年代，小弟跟了大老爺一段很長的歲月，由他的「電影工作室」開張直至他決定移居內地專心攝製國產片那廿多年裏，對於徐老怪的一些奇言怪行都親歷其境或耳語相傳。先說他的日常生活，無論是工作或休息，完完全全是個百分百電影癡，在沒有拍戲通告的日子，都必會返公司處理所有與電影有關的事情，他在早上8時左右已到達公司，就算不是第一人，都必定是前幾位（八、九十年代香港電影正值輝煌時期，年產200多齣港產片，故任何崗位的電影從業員都不分日夜的忙個不亦樂乎，故此，早上8時多是通宵忙完尚未離開公司，或是準備外景出發的人）。

徐老怪會跟工作人員聊一下有甚麼需要，不過通常身為監製的他都解決不了那些小問題，始終都要找回製片處理。而他就返回辦公室關上門，沉醉於完全屬於他自己的私人世界，邊看中外電影錄像邊在玩音樂，辦公室房間有一座電子琴，有心情的時候，他會忽然一個人自彈自醉懷舊老歌，而大部分都是台灣或香港五、六十年代的韻味濃、情調重慢板，最愛歌星首推蔡琴（大家都應該體會到那份感覺了吧）。他也喜歡寫大字，最愛是模仿當天報章剛巧刊登有貴利佬噴紅漆追債的字句，字體更寫得鬼斧神工的美，幸好他不是真正的追債貴利佬，否則人人都不還債，寧願讓他多留墨寶在家門！

大老爺更有種生活怪行不足為外人道，就是他在拍戲現場不吃不喝，不是不喜歡在拍戲途中吃喝，是不想在百忙中停下來吃喝。他的怪行傳遍影圈：「徐克的拍戲通告，有開工時間沒有收工時間。」連續直落72小時不停拍攝也是等閒，當然補水給所有工作人員是必須的，雙工、三工也合情合理，部分工作人員愛跟他開工正因為此。

而每次辛勞之後，大老爺都有一怪行。他每次拍戲收工最愛到半島酒店茶座歎茶，但他如常不吃不喝，只愛獨坐一角，直至部長靠向他說：「徐生，這裏是不容許睡覺的。」徐克也答得非常巧妙：「我閉上眼只是在沉思想東西，不是睡覺。」部長離開之後，徐老怪立刻戴上他的招牌墨鏡又尋夢去。豈料，部長飛跑過來說：「徐生，請想東西時不要這麼大聲！」這時正傳來徐老怪的隆隆鼻鼾聲。