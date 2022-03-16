正論：死者枕藉殮葬難　入土為安成奢望

生亦難，死亦難，早已是香港的寫照。一場新冠疫情，更加劇生者苦，逝者悲。由於大量病人死亡，公院屍疊屍固然成為常態，雪上加霜的是，深圳實施封城強檢，預料內地棺木未能如期抵港，而本地存貨已所餘無幾，港府再不盡快與內地緊急協調，屍滿為患的場面恐怕更不堪設想。

本港累計的染疫死亡人數已突破4,000大關，超越當日武漢，成為全國疫情重災區。最不堪的是，港府抗疫無能連累深圳、東莞等地出現疫情倒灌，不得不實施封城7天進行全民檢測。儘管內地當局承諾供港物資不受影響，但棺木並未列為必需品，目前因應深圳封關，經陸路抵港的棺木已停止供應，經水路抵港的棺木則需時一星期以上。殯儀業界指出，現時棺木數量只能夠供應2至3日，已預訂的火化日子有機會延後，形容形勢十分危急，希望港府與中央商討將棺木列為必需物品，盡快作出協調。

與此同時，當局辦理死亡證的效率仍然低下，未能因應非常情況特事特辦。眾所周知，疫情爆發初期，不少殯儀館拒絕接收新冠死者遺體，致令死者由入院到離世，家屬均未能見其最後一面，連有尊嚴地上路也無法做到。現在殯儀館情況已有改善，又到醫管局諸多刁難。業界指出，全港醫院的小禮堂全部關閉，部分醫院不批准替遺體化妝，直斥是留難市民。而據衞生署指引，在醫院自然死亡的人由醫管局發出死因醫學證明書，現時仍有大量家屬領取死亡證時出現嚴重滯後，早前甚至被本報揭發病患「與屍同眠」，反映醫管局人手不足、管理混亂依然沒有改善。

說來實在唏噓。一場疫情，不但令特區死病枕藉，連死者安心上路都成為奢望，說港府由抗疫到應變皆一塌糊塗導致生靈塗炭，絕對沒有誇張。可以看見，港官先是抗拒內地援助，繼而躺平不作為，直到疫情核彈式爆發，整個特區奄奄一息，中央開腔表示不滿，才不得不踢幾踢動一動。奈何無能政府百事哀，儘管中央有求必應，但港府依然是扶不起的阿斗，食物等必需品固然要內地援助，就連棺木也未能安排妥當。難為林鄭還有心情對深圳爆疫表示慰問，不知攞景還是贈興，結果激起內地民憤，堪稱恬不知恥。

事實一再證明，新冠疫情不是天災而是人禍，是港府視人命如草芥所造成的惡果，也是一班做事後知後覺、永遠拒絕吸取教訓的廢官禍港殃民所致。到頭來，既沒有負起抗疫主體責任，又沒有用好中央支援，而且事事旨意中央安排，如此所謂的國際大都會，所謂的港人治港，簡直令人蒙羞。

不管怎麼說，香港已被特區政府折騰得體無完膚，港股連續兩日洗倉式下跌逾2,000點，恒指一夕回到回歸前，正是市場對港府抗疫無能、信心尋底的投射。現在的香港，生者惶惶不可終日，逝者連入土為安也不可得，更不必說經濟幾近清零。這就難怪有條件的港人紛紛離港遠飄，皆因此地不宜久留，哀莫大於心死也！