產評：疫劫人禍斷財路　港股苦陷無底潭

自去年已積弱的港股，近兩日跌勢之急，成交之大，沽空的壓力空前，實乃非一般的跌市，而是不折不扣的股災！歸根究柢，回歸以來，香港經濟發展「空心化」，靠內地企業和內資來港充撐場面，至如今疫情下本地經濟陷入崩潰，所依仗的內地亦自顧不暇，更甚的是中美博弈，美國發功狙擊中國資產，致令中資股佔比偏重的港股被萬箭穿心，血流成河，哀鴻遍野。港人疫下慶幸保得住命仔，卻要為這天災人禍為患的敗局中掙扎求存而發愁！

曾與美國紐約和英國倫敦齊名的香港股市，今時今日弄得瀕死邊緣，實非一朝一夕之事。回歸即將踏入25周年，歷屆港府施政塞責，經濟發展長期停滯，為股市不振的底因。為了支持這個國際金融中心，內地先是推動兩地《更緊密經貿關係安排》（CEPA），大力支持香港經貿活動；再而推「個人遊」，釋放人流和消費力挺香港旅遊及零售業。面對港股一潭死水，被亞洲區內其他競爭對手追過頭，內地又推出兩地股市「互聯互通」，讓「北水」來香港撐場，又鼓勵內地企業來港上市集資，扶持香港做大離岸人民幣交易中心，以保「紐倫港」地位。

內地千方百計支持香港經濟發展，可港府猶如「敗家仔」，一事無成，只管「食老本」，有甚麼難題，只管求中央幫助施救，過了關，從無檢討，得過且過。日子久了，香港的競爭力不斷下降，再來一次世紀疫情，種種防疫失誤，將管治缺陷表露無遺。去年在全球主要股市中，港股的表現已敬陪末席，積弱甚深。如今疫情下市面陷入停頓狀態，企業與打工仔都看不清前路，信心崩潰，有錢都用來應付營運和開飯，對於連日暴挫的港股，只能說句有心無力。

本地經濟發展長年失速，在港上市而具規模的港企與國際企業佔比愈來愈細，中資股佔比與日俱增。雖然這些年科網股熱潮，確曾帶動港股成交和新股表現，可瘋炒癲升，僅惠及外資和內資趁高「收割」，激化貧富懸殊。及至近年內地對各行各業實施雷厲監管，內房、科網及內需股等通通大走樣，股市一片狼藉，不堪入目。

亂石崩雲，驚濤裂岸，資金已算不清港股的估值底。奈何內地經濟亦受疫變威脅，此時美國使出博弈戰略狙擊中概股，既為中國資產估值多補一腳，更可透過重擊港股，變相將被中概股視為救生艇的融資平台打翻，反正紐約以不做中概股生意作威脅，其他市場亦別指望得到。大量資金從中國資產流出，在美國聯儲局將啟動加息周期下，美元資產自然就成為「吸金池」。

中美爭霸，有着獨特歷史背景的香港若經營得法，本來就是內地一個得天獨厚的戰略據點。可惜這些年所託非人，建設闕如，反成包袱。如今縱有內地不離不棄打救，還望港府好自為之，給港人一條生路，善用資源盡快結束疫情，恢復市面運作，重建經濟。否則港股判死，下一個爆煲的，只怕就是樓市！