世界視線：戰爭拉鋸傷亡增　普京歡迎志願軍

俄軍在烏克蘭多條戰線遇上激烈抵抗，由最初快攻陷入消耗戰。隨着傷亡加劇，俄羅斯總統普京近日表態歡迎中東志願軍往烏克蘭參戰。由於西方多國二萬名志願軍表明協助烏國，俄羅斯為了保存軍隊有生力量，遂有派志願軍作戰的計劃。雙方志願軍將正面對決，或令烏克蘭淪為第二個敍利亞。

俄羅斯國防部長紹伊古透露，多達1.6萬名中東國家申請人希望參與烏東解放運動，並強調大部分人最近10年都協助打擊回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）。普京表示，如果有志願軍不是為了錢財，自願幫助生活在頓巴斯地區的人民，應當歡迎及協助他們前往。情報顯示，俄羅斯在接壤烏克蘭邊境及白羅斯境內，安置約400名敍利亞志願軍，他們可能使用重型火炮和狙擊槍等。

俄軍最初採取機動作戰，繞過烏軍堅守的據點及深入腹地。不過，烏軍多次騷擾俄軍脆弱的補給線，偷襲輜重部隊，令俄軍前線無法及時補充兵員、武器及物資，俄軍被迫暫時停止大規模攻勢。融雪令道路變得泥濘不利重裝備移動，雙方戰線犬牙交錯，小部隊交戰將是常態。為了防止部隊進一步減員，俄烏可能頻繁派遣志願軍上陣，代替正規軍堵塞缺口及消滅側背威脅。

雖然志願軍參戰可讓部隊爭取時間休整及補充，但志願軍質素良莠不齊，他們可能犯下殺害平民、搶掠及強姦女性的暴行。再者，烏克蘭極右民兵不斷攻擊俄語族群，東部居民深受其害，一旦有右翼分子以助烏克蘭為名混入志願軍中，後果將不堪設想。美國已訓練烏克蘭特種部隊及情報人員游擊戰術，企圖製造另一個阿富汗陷阱，令俄軍陷入無窮無盡的治安戰當中，局勢將隨志願軍投入作戰變得更複雜。

假如巴沙爾‧阿薩德派出大批志願軍協助俄羅斯，無疑會削弱自身實力，令反抗軍、庫爾德族及IS殘部等敵對勢力有機可乘，敍利亞或重新陷入四分五裂，甚至推翻巴沙爾‧阿薩德政府。因此，中東與烏克蘭的局勢可謂牽一髮動全身。俄烏合共有3.6萬名志願軍，他們上陣只會令戰爭變得更血腥，更多無辜平民遇害。